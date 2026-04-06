유희태 완주군수 예비후보, 행정통합 반대 원칙 '재확인'

일방적 통합 불가 입장 재천명...군민 의사 존중 강조



[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유희태 완주군수 예비후보가 6일 완주·전주 행정통합 논란과 관련 군민 의사를 최우선으로 하는 입장을 다시 한번 분명히 했다.

유 예비후보는 일부 경선 후보가 제기한 '통합 입장 불분명' 주장에 대해 "군수는 정치적 구호를 앞세우는 자리가 아니라 군민 뜻을 대변하는 행정 책임자"라며 반박했다.

유희태 완주군수 예비후보가 완주전주통합반대대책위원회를 방문했다.[사진=유희태 캠프]2026.04.06 gojongwin@newspim.com

유 예비후보 측은 상대 후보의 발언을 "사실 왜곡"으로 규정하며, 그간 '군민 동의 없는 일방적 통합은 불가하다'는 원칙을 일관되게 밝혀왔다고 강조했다.

또 "일부 후보가 '반대' 표현에만 집착하는 것은 선거용 공세에 불과하다"며 "소모적 공방보다 완주군 발전을 위한 정책 경쟁에 집중해야 한다"고 지적했다.

이어 지난달 26일부터 28일까지 진행된 전주MBC 여론조사 결과를 언급하며, 완주군민의 62%가 통합에 반대 의사를 보인 점을 들어 "군수가 주민 뜻을 따르는 것은 당연한 책무"라고 밝혔다.

유 예비후보는 행정통합 문제와 관련해 주민이 충분한 정보를 바탕으로 스스로 판단할 수 있는 환경 조성을 중시해 왔다는 입장이다. 행정이 방향을 일방적으로 제시하기보다 숙의 과정을 지원하는 것이 바람직하다는 설명이다.

아울러 "그동안 제시한 방향과 대응은 여론조사 결과로도 확인됐다"며 "앞으로는 완주의 자생력 강화와 군민 실익을 높이는 구체적 정책 논의가 필요하다"고 강조했다.

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