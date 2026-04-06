LX, 지적측량 신청포털 개편...비대면 서비스 접근성 강화

회원가입 절차 간소화·용어 개선 기반 국민 편의 중심 신청환경 구축

현장 방문 지원 확대·지속적 모니터링 통한 서비스 품질 고도화 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = LX한국국토정보공사가 지적측량 신청 절차를 간소화하고 온라인 접근성을 높이기 위한 포털 개편에 나섰다.

공사는 기존 '지적측량바로처리센터'를 '지적측량신청포털'로 개편하고, 회원가입 없이 인터넷과 모바일을 통해 누구나 간편하게 신청할 수 있도록 시스템을 개선했다고 6일 밝혔다.

LX한국국토정보공사 전경[사진=뉴스핌DB]2026.04.06 gojongwin@newspim.com

이번 개편으로 이용자는 측량 대상 토지의 주소 검색과 측량 목적 입력만으로 신청이 가능해지면서 시간과 비용 절감 등 국민 편익이 확대될 것으로 기대된다.

기존 시스템은 전문 지적용어 사용과 복잡한 절차로 인해 이용 불편 민원이 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 따라 연간 약 20만 건의 지적측량 신청 중 70~80%가 온라인이 아닌 방문 또는 전화 방식으로 처리되는 등 비효율이 발생해왔다.

개편된 포털은 이해하기 쉬운 용어를 적용하고 절차를 단순화해 누구나 손쉽게 이용할 수 있도록 접근성을 높였다.

또한 공사는 인터넷 이용이 어려운 고령자나 오지 거주자를 위해 직원이 직접 방문해 신청을 지원하는 서비스도 병행할 계획이다.

어명소 사장은 "이번 개편은 국민의 방문 부담을 줄이고 지적측량 서비스 접근성을 높이기 위한 것"이라며 "앞으로도 신청 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

한편 공사는 향후 이용자 의견 수렴과 상시 점검을 통해 포털 기능을 추가 보완할 방침이다.

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