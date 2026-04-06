"차 안도 콘텐츠 경쟁"…현대차, 뽀로로·타요·루피 품었다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 차량 인포테인먼트 경험을 콘텐츠 영역으로 확장한다. 글로벌 IP에 이어 국산 인기 캐릭터를 앞세워 차량 내 사용자 경험 차별화에 나선 모습이다.

'뽀로로 즐거운 기차 여행' 테마를 적용한 모습. [사진=현대차그룹]

현대차는 종합 엔터테인먼트 콘텐츠 기업 아이코닉스와 협업해 뽀로로·타요·잔망루피를 활용한 디스플레이 테마 3종을 출시한다고 6일 밝혔다. 현대차가 국산 캐릭터와 협업한 디스플레이 테마를 선보이는 것은 이번이 처음이다.

이번에 공개된 테마는 '뽀로로 즐거운 기차 여행', '타요 알록달록 차고지', '잔망루피 오리지널'로 구성됐다. 해당 테마를 적용하면 시동 온·오프 애니메이션을 비롯해 계기판, 내비게이션 등 차량 내 주요 디스플레이 전반에 캐릭터가 반영돼 보다 직관적이고 친숙한 사용자 경험을 제공한다.

현대차는 앞서 지난 2월 포켓몬 디스플레이 테마를 출시하며 고객 반응을 확인한 바 있다. 이번 국산 캐릭터 협업은 콘텐츠 라인업을 확장하고, 가족 단위 고객을 겨냥한 감성 경험을 강화하기 위한 전략으로 풀이된다.

디스플레이 테마는 '마이현대' 애플리케이션에서 차량 등록 후 구매할 수 있으며, 상세 디자인은 블루링크 스토어에서 확인 가능하다.

적용 차종은 아이오닉 9, 디 올 뉴 넥쏘, 더 뉴 아이오닉 6, 2026 쏘나타 디 엣지 등이며, 향후 12.3인치 클러스터와 내비게이션을 탑재한 ccNC 전 차종으로 확대될 예정이다.

현대차 관계자는 "국내 인기 캐릭터를 활용한 이번 디스플레이 테마가 차량 이용 경험에 즐거움을 더하길 기대한다"며 "앞으로도 차량 내에서 체감할 수 있는 새로운 콘텐츠와 상품을 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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