강삼영 "남고 신설 시급"…원주혁신도시 교육현안 간담회 열려

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강삼영 도교육감 예비후보는 지난 4일 원주혁신도시에서 교육환경 개선을 위한 '혁신도시 교육현안 간담회'를 열었다.

이날 간담회에는 김재중 한국노총 강원도지역본부 의장, 박무혁 한국도로교통공단노동조합 위원장, 양수현 원주혁신도시 상인회장, 안미연 강원녹색어머니연합회장 등 주요 사회단체 인사와 6개 학교 학부모회장단이 함께 자리했다.

강삼영 예비후보 원주혁신도시 간담회.[사진=강삼영 선거사무소] 2026.04.05 onemoregive@newspim.com

이번 간담회는 혁신도시 내 교육현안을 직접 청취하고 해법을 모색하기 위해 마련됐으며, 사전 질의를 통해 '남자고등학교 신설'이 가장 시급한 과제로 꼽혔다.

강삼영 예비후보는 "올해 1월 시행된 도시형 캠퍼스법에 따라 분교 형태의 남고 설립이 가장 현실적인 대안"이라며 "중앙투자심사 절차 없이 교육감 권한으로 추진할 수 있어 설치 속도를 높일 수 있다"고 밝혔다.

또한 원거리 통학 문제와 관련해 "원주 지역 전체적으로 통학 여건이 열악하다"며 "교육청과 지자체가 협력해 단거리 통학 버스 노선을 신설하거나 에듀버스 노선을 재구조화해야 한다"고 제안했다.

박무혁 한국도로교통공단 노조 위원장은 "원주는 가장 선호받는 혁신도시인 만큼, 수도권으로 가지 않아도 되는 수준 높은 교육 인프라가 필요하다"며 "추가 공공기관 이전에 대비한 장기 교육정책을 마련해야 한다"고 강조했다.

이에 강 예비후보는 "지역 특성에 맞춘 교육이 중요하다"며 "원주는 수리·과학 중심의 특화교육을 통해 전국에서 가장 경쟁력 있는 교육도시로 발전시킬 계획"이라고 답했다.

이날 간담회에서는 이 외에도 ▲특수교육 과밀학급 ▲정서·심리 치유 프로그램 강화 ▲예체능 교육환경 개선 등 다양한 현안이 제기됐다. 강 예비후보는 "현장의 목소리를 정책과 공약에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

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