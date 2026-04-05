'경북도지사 출마' 김재원, 청도시장서 현장 목소리 청취

포항지역 후원회사무소 개소식... 주말, 막바지 표밭다지기 '강행군'

[청도·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 김재원 국민의힘 경북도지사 예비후보가 주말에 청도시장을 찾아 현장 목소리를 청취하고 포항 후원회 사무실 개소식에서 시민들을 만나는 등 막바지 표밭다지기 광폭 행보를 펼쳤다.

김 예비후보는 주말인 4일 청도군의 청도시장을 찾아 민생 현장의 목소리에 귀 기울였다.

김재원 국민의힘 경북도지사 예비후보가 주말인 4일, 청도시장을 찾아 현장 목소리를 청취하고 있다.[사진=김재원 예비후보] 2026.04.05 nulcheon@newspim.com

이 자리에서 김 예비후보는 경기 침체, 소비 위축에 따른 매출 감소와 경영 부담을 호소하며 실질적인 지원책 마련을 요청하는 상인들의 이야기를 공유했다.

김 예비후보는 "소상공인과 자영업자가 체감할 수 있는 실효성 있는 지원 정책을 마련해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다"고 약속했다.

김 예비후보는 이어 이날 오후에 포항에 마련된 '김재원 예비후보 후원회' 사무실 개소식에 참석해 관계자들과 소통했다.

개소식에는 많은 후원 참여자가 참석해 김 후보의 도정 비전과 정책 방향에 공감하며 힘을 보탰다.

김재원 예비후보는 "경북의 변화와 도약을 위해서는 도민 여러분의 힘이 무엇보다 중요하다"며 지지를 호소했다.

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