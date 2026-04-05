수원시, 식품안심업소에 청소비 지원…업소당 최대 70만 원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 식품안심업소(음식점 위생등급 지정업소)에 업소당 최대 70만 원의 청소비를 지원한다고 5일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

지원 대상은 수원시에서 영업 신고를 한 일반·휴게음식점 중 신청일 기준으로 식품의약품안전처의 위생 등급 지정 후 1년 이상 지난 업소다.

2025년에 같은 사업으로 지원받은 업소, 휴업·무점포 사업자, 지방세 체납자, 허위 또는 부정한 방법으로 신청한 자는 지원 대상에서 제외된다.

수원시는 신청 서류를 검토한 후 40개 업소를 선정해 주방 시설(닥트·후드·환풍기 등), 주방, 객석, 객실 바닥, 벽 등의 청소비를 지원한다.

초과 비용은 업소가 부담해야 한다.

신청 기간은 11월 20일까지다.

신청서는 수원시 홈페이지 '공고/고시/입법예고' 게시판에서 내려받아 방문하거나 우편(수원시 팔달구 효원로 241 위생정책과), 전자우편(my1020@korea.kr)으로 제출하면 된다.

수원시 관계자는 "식품안심업소 청소비 지원사업이 음식점 운영자들의 위생 관리 부담을 줄이는 데 도움이 되길 바란다"며 "위생 수준을 높여 시민들이 안심할 수 있는 외식 환경을 만들겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com