경남교육청, 학생맞춤통합지원 전문가 양성 연수 실시

정책 시행 초기 시행착오 최소화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 4일과 11일 본청 제2청사에서 교원과 교육전문직원 40명을 대상으로 '2026 학생맞춤통합지원 전문가 양성 특수분야 직무연수'를 실시한다고 밝혔다.
이번 연수는 2026년부터 본격 시행되는 학생맞춤통합지원 정책을 학교 현장에 안정적으로 안착시키기 위한 것이다.
경남교육청은 학교와 교육지원청이 협력해 학생을 다각도로 지원할 수 있는 실무 전문가를 육성, 현장 중심의 통합지원 체계 구축에 나선다.
연수 과정은 퍼실리테이션(소통 촉진) 기법을 활용한 모의 사례회의와 통합지원 실습 등 실천 중심으로 운영된다. 연수생들은 학교별 맞춤형 강의안을 직접 설계하고 공유하며, 향후 정책 확산과 현장 컨설팅 역할을 맡게 된다.
이종섭 교육복지과장은 "전문 인력을 통한 밀착 지원으로 2026년 학생맞춤통합지원이 학교 현장에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다"고 말했다.
도교육청은 이번 양성 과정을 통해 지역별 여건에 맞는 현장 대응 기반을 마련하고, 정책 시행 초기 발생할 수 있는 시행착오를 최소화할 계획이다.
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