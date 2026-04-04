경남교육청, 학생맞춤통합지원 전문가 양성 연수 실시

실무 전문가 육성 및 체계 구축

정책 시행 초기 시행착오 최소화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 4일과 11일 본청 제2청사에서 교원과 교육전문직원 40명을 대상으로 '2026 학생맞춤통합지원 전문가 양성 특수분야 직무연수'를 실시한다고 밝혔다.

4일 경남교육청 제2청사에서 열린 '2026. 학생맞춤통합지원 전문가 양성 과정 특수분야 직무연수'[사진=경남도교육청] 2026.04.04

이번 연수는 2026년부터 본격 시행되는 학생맞춤통합지원 정책을 학교 현장에 안정적으로 안착시키기 위한 것이다.

경남교육청은 학교와 교육지원청이 협력해 학생을 다각도로 지원할 수 있는 실무 전문가를 육성, 현장 중심의 통합지원 체계 구축에 나선다.

연수 과정은 퍼실리테이션(소통 촉진) 기법을 활용한 모의 사례회의와 통합지원 실습 등 실천 중심으로 운영된다. 연수생들은 학교별 맞춤형 강의안을 직접 설계하고 공유하며, 향후 정책 확산과 현장 컨설팅 역할을 맡게 된다.

이종섭 교육복지과장은 "전문 인력을 통한 밀착 지원으로 2026년 학생맞춤통합지원이 학교 현장에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다"고 말했다.

도교육청은 이번 양성 과정을 통해 지역별 여건에 맞는 현장 대응 기반을 마련하고, 정책 시행 초기 발생할 수 있는 시행착오를 최소화할 계획이다.

news2349@newspim.com