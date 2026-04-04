김영록 "광주·전남 복지시설 종사자 처우 서울 수준으로 상향"

통합특별시 출범 맞춰 근무여건 대폭 개선 추진

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 광주전남통합특별시장 예비후보가 광주·전남지역 사회복지시설 종사자의 처우를 서울특별시 기준으로 단계적 상향 조정하고 근무 환경을 대폭 개선하겠다고 4일 밝혔다.

김 예비후보는 이날 광주·전남아동복지협회, 지역아동센터, 종합사회복지관협의회 관계자들과 만나 다양한 정책 제안을 청취한 뒤 "같은 국민으로서 서울보다 낮은 복지 여건은 불균형"이라며 "통합특별시 출범에 맞춰 이를 바로잡겠다"고 약속했다.

김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보. [사진=박진형 기자]

그는 광주와 전남 간 처우 격차를 우선 상위 지역 수준으로 맞추고 이후 서울형 기준을 단계적으로 적용하겠다는 방침이다. 아동복지협회 관련해선 아동 수 감소로 줄어드는 종사자를 법 개정 이전까지 현원 유지하고 경력자의 전문경력 인정 제도를 개선하겠다고 밝혔다.

종합사회복지관 인력은 통합특별시 출범 시점에 맞춰 최소 기준을 상향하고, 30년 이상 된 노후 시설 개선을 위해 국비 등 재원을 우선 확보할 계획이다. 또한 무료급식의 질을 높이기 위해 영양사와 조리사를 추가 배치한다.

지역아동센터 급식비는 전남 7000원, 광주 9000원 수준에서 서울 수준인 1만 원 선으로 인상할 방침이다. 농어촌 소규모 센터에는 생활복지사 1명을 추가 배치해 업무 과중을 줄이고, 호봉 기준도 보건복지부 가이드라인 이하에서 벗어나 중앙정부 협력을 통해 전국 표준으로 끌어올릴 예정이다.

김 예비후보는 "사회복지시설 종사자가 존중받아야 시민이 행복하다"며 "어려운 여건 속에서도 헌신하는 복지 종사자들의 근무여건과 대우를 실질적으로 개선하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com