인천 체류형 웰니스 관광지 7곳 선정…시, 홍보·마케팅 지원

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천을 대표하는 체류형 웰니스 관광지 7곳이 치유 관광 거점으로 육성된다.

인천시와 인천관광공사는 지역 특화 자원을 활용한 '2026년 인천 웰니스 관광지' 7곳을 최종 선정했다고 3일 밝혔다.

시와 관광공사는 웰니스 콘텐츠 적정성·유치 노력·발전 가능성 등에 대해 서류와 현장 심사를 거쳐 7곳을 선정했다고 설명했다.

이번에 선정된 웰니스 관광지는 역사·자연경관·도심 숲 등을 활용한 체험 프로그램이 운영되는 5곳과 예비 2곳이다.

인천시가 선정한 웰니스 관광지 7곳 [사진=인천시]

웰니스 관광지 5곳은 강화 류양조장(웰빙푸드), 스토너리 호텔앤리조트(스테이), 랑이네 이음 정미소(자연·해양치유), 남동구 문가숲길(자연·해양치유), 강화 아트팩토리참기름(힐링·명상)이다.

예비 관광지로는 중구 인천조탕(지하 암반 해수 스파)과 강화 핑크김치(순무 김치 체험)가 선정됐다.

시는 선정지에 전문 컨설팅·홍보·마케팅을 지원하고 기존 관광지와 연계해 강화·영종·송도·도심 '인천형 웰니스 코스'를 구축할 계획이다.

인천시 관계자는 "몸과 마음 치유를 위한 체류형 콘텐츠를 발굴해 인천을 세계 치유 관광 거점으로 키우겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com