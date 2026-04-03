경기아트센터, '2026 청소년 창작 뮤지컬 경기틴즈' 참여기관 공모

김상회 사장 "교육과 창작 과정, 보다 탄탄하게 운영"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터는 경기도 거주 청소년의 공연예술 이해를 높이고 진로 탐색을 지원하기 위해 '2026 청소년 창작 뮤지컬 '경기틴즈'' 참여기관을 공개 모집한다고 3일 밝혔다.

2026 청소년 창작 뮤지컬 '경기틴즈' 포스터. [사진=경기아트센터]

'청소년 창작 뮤지컬 '경기틴즈''는 청소년이 창작 뮤지컬 교육과정을 통해 공연예술을 자연스럽게 경험하고, 실제 무대 참여까지 이어질 수 있도록 지원하는 예술교육 사업이다. 협력과 소통, 자기표현의 과정을 중심으로 청소년의 예술적 성장과 사회성 함양을 함께 도모하는 것이 특징이다.

올해부터는 기존 경기문화재단에서 운영하던 사업이 경기아트센터로 이관되면서 운영 방식이 일부 개편됐다. 선정기관에는 최대 5,000만 원이 지원되며, 기존 창작 작품뿐 아니라 각색·번안·편집 형태의 제작도 제한적으로 허용해 창작의 폭을 넓혔다. 아울러 결과발표회 모니터링을 통해 우수작을 선정하는 등 사업 운영의 완성도를 높일 계획이다.

선정기관은 ▲청소년 창작 뮤지컬 신작 개발 ▲청소년 대상 뮤지컬 교육 운영 ▲참여 청소년 중심의 공연형 결과발표회 등을 수행하게 된다. 특히 결과발표회는 교육과 창작 과정을 실제 공연으로 연결하는 단계로, 청소년이 직접 무대에 서는 경험을 통해 성취감을 높일 수 있도록 구성된다.

모집 대상은 뮤지컬 교육 운영과 창작개발이 가능한 경기도 내 예술대학 및 공연장 보유 공공 문화시설로, 총 5개소 내외를 선정한다. 선정기관은 예술감독과 주강사 등 전문 인력을 구성해 청소년 대상 창작 뮤지컬 프로그램을 운영하게 된다.

공모 접수는 4월 3일부터 4월 17일 오후 5시까지 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 진행된다. 심사는 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 최종 선정되며, 결과는 경기아트센터 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

사업설명회는 4월 6일 오후 2시 온라인 화상회의(Zoom)로 진행되며, 참여 방법은 경기아트센터 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.

김상회 사장은 "올해는 사업 운영 방식을 일부 개선해 교육과 창작 과정이 보다 탄탄하게 운영될 것으로 기대한다"며 "청소년 공연예술 교육에 관심 있는 기관들의 많은 참여를 바란다"고 밝혔다.

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