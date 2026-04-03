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2026.04.06 (월)
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한·프랑스, 수교 140년 만에 '문화동맹' 격상…"문화산업 실질적 협력"

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양국 문화장관 회담…협정 개정·도서관 MOU 재체결로 제도적 기반

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국과 프랑스가 수교 140주년을 맞아 단순한 문화 교류를 넘어 콘텐츠 산업 전반의 전략적 협력으로 무게중심을 이동하고 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 3일 서울 종로구 대중문화교류위원회 대회의실에서 프랑스 문화부 카트린 페가르 장관과 회담을 갖고, 올해 수교 140주년을 계기로 한 양국 문화협력을 논의했다. 같은 날 청와대에서는 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 대통령이 배석한 자리에서 '한·프랑스 문화·기술 협력 협정' 개정의견서가 공식 교환됐다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 서울 종로구 대중문화교류위원회 대회의실에서 카트린 페가르(Catherine Pégard) 프랑스 문화부 장관을 만나 인사를 나누고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.03 fineview@newspim.com

이번 협정 개정은 영화·음악·웹툰·e스포츠·도서·패션 등 문화창조산업 전 분야를 대상으로 한다. 공연·전시 중심의 전통적 문화 교류에서 한 걸음 나아가, 양국이 각각 강점을 가진 문화산업을 연결하는 구조적 협력 체계를 구축하기로 했다.

페가르 프랑스 문화부 장관은 "이번 개정은 양국이 강점을 가진 문화산업 분야에서 실질적인 협력을 이끌어낼 중요한 제도적 기반이 될 것"이라고 강조했다.

특히 영화 분야에서는 지난해 9월 한국 영화진흥위원회와 프랑스 국립영화영상센터(CNC) 간 자매결연을 토대로 공동 제작 워크숍 등 교류를 확대하고, 오는 9월 프랑스에서 열리는 국제영화영상산업 정상회의를 공동 지원하기로 했다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 서울 종로구 대중문화교류위원회 대회의실에서 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관을 만나 올해 한불 수교 140주년 기념행사를 중심으로 문화예술과 문화산업 분야에서의 협력 방안을 논의하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.03 fineview@newspim.com

이날 회담에서 양국 장관이 가장 깊이 공감한 지점은 문화유산과 콘텐츠가 뷰티·미식·패션·관광으로 이어지는 라이프스타일 산업 동력이 되고 있다는 인식이었다.

베르사유 궁전 관장 출신인 페가르 장관은 역사적 건물을 복원해 럭셔리 호텔로 탈바꿈시킨 경험을 직접 갖고 있다. 프랑스가 베르사유라는 역사 자산을 현대적 고부가가치 산업으로 전환한 모델이 이번 협력 논의의 바탕이 된 셈이다.

최휘영 장관은 지난 3월 BTS의 광화문 공연이 전 세계에 생중계된 사례를 언급하며 "문화유산과 문화콘텐츠가 그 자체로만 향유되는 데 멈추지 않고 생활 전반의 소비재로 이어져 더 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 양국이 경험을 공유하며 더욱 적극적으로 소통해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관과 카트린 페가르(Catherine Pégard) 프랑스 문화부 장관이 임석한 가운데 3일 서울 종로구 대중문화교류위원회 대회의실에서 대한민국 국립중앙도서관과 프랑스 국립도서관의 협력 양해각서를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.03 fineview@newspim.com

◆ 140주년 행사, 양국서 동시 다발 전개
수교 140주년 기념 행사는 올 한 해 양국에서 동시 다발적으로 펼쳐진다. 한국에서 지난 3월 7일 부천필하모닉오케스트라의 공연으로 '프랑스 문화 시즌'이 개막한 데 이어, 6월 4일 덕수궁에서 소프라노 조수미 등 양국 음악인들이 참여하는 공식 기념행사가 열린다. 1886년 조불수호통상조약 체결일을 기념하는 자리다.

프랑스 현지에서는 국립기메동양박물관의 '한국미의 비밀: 조선에서 케이-뷰티까지(3~7월)'와 '신라 특별전(5~8월)'이 진행 중이다. 6월 팔레 데 콩그레에서는 케이-엑스포와 연계한 수교 기념행사가, 10월 샤틀레극장에서는 브레이킹 댄스 공연이 예정돼 있다. 파리패션위크, 칸 필름 마켓, 아비뇽 페스티벌 등 세계적 플랫폼을 활용한 교류도 이어진다. 한국은 지난 3월 '프랑스 국제방송영상마켓'에 주빈국으로 참가했으며, 프랑스는 6월 서울국제도서전에 주빈국으로 참여한다.

장관 회담과 함께 국립중앙도서관과 프랑스 국립도서관은 2011년 최초 체결 이후 13년 만에 처음으로 협력 양해각서를 개정·재체결했다. 전문가 교류, 문화사업 협력, 문헌 자원 공유가 골자다.

이번 면담에는 최휘영 장관을 비롯해 국제문화정책관, 국립중앙도서관장, 국립중앙박물관 교육문화교류실장이 참석했고, 프랑스 측에서는 문화부 장관과 엘리제궁 문화 고문, 프랑스 문화진흥원장, 국립도서관장, 국립기메동양박물관장, 국립영화영상센터장 등이 함께 자리했다.

fineview@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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