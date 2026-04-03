우범기 전주시장 예비후보 "순환도로 확장 모악로 교통정체 해소"

순환1축 7.9km 6차로 확장 도심 진입 교통량 분산 추진

콩쥐팥쥐로~쑥고개로 확장 국비확보 외곽 교통체계 구축

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전북 전주시장 예비후보가 전주 도심으로 집중되는 진입 교통량을 분산하기 위한 순환도로 확장 공약을 제시했다.

우범기 전주시장 예비후보는 3일 "새만금고속도로 개통 이후 교통량이 증가한 모악로 일대 혼잡을 해소하기 위해 순환도로(순환1축) 확장을 최우선 과제로 추진하겠다"고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 선거캠프] 2026.04.03 lbs0964@newspim.com

우 예비후보는 도심 유입 차량을 외곽으로 분산하는 교통체계를 구축해 상습 정체를 근본적으로 개선하겠다는 구상이다.

우선 전주시 도로건설 관리계획에 반영된 콩쥐팥쥐로~쑥고개로 3.7km 구간을 기존 2차로에서 6차로로 확장하고, 쑥고개로~모악로 4.2km 구간도 6차로로 단계적으로 확장할 계획이다.

사업이 완료되면 모악로와 효자동을 오가는 차량 흐름이 분산돼 출퇴근 시간대 교통 혼잡이 크게 완화될 것으로 기대된다.

이와 함께 지방재정 부담 완화를 위해 법령 개정도 추진한다. 현행 도로법 시행령은 '대도시권 교통 혼잡도로 개선사업' 지원 대상을 광역시로 제한하고 있어, 전주시는 도로 개설 비용을 자체 부담해야 하는 상황이다.

이에 우 예비후보는 "전북특별자치도와 정치권과 협력해 법령 개정을 추진하고 국비 지원 근거를 마련하겠다"며 "강력한 추진력과 협력을 통해 전주의 고질적인 교통 문제를 해결하고 사통팔달 교통망을 구축하겠다"고 강조했다.

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