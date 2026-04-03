군포시, 1280만원 상당 귀중품 주인 찾아준 환경미화원 표창

하은호 시장 "정직과 신뢰의 가치를 확산시키는 계기가 되기를 기대"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = '도시를 가치 있게, 시민을 행복'하게 만드는 경기 군포시는 생활폐기물 수거 과정에서 거액의 현금과 귀중품을 발견하고 이를 즉시 신고해 원 소유자에게 반환되도록 한 환경미화 종사자의 모범적인 행동에 대해 '청소분야 지역사회 청렴실천 유공' 시장 표창을 수여했다고 3일 밝혔다.

군포시 '청소분야 지역사회 청렴실천 유공' 시장 표창. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 미담은 지난 3월 5일, 군포시 산본동 소재 공동주택에서 생활폐기물을 수거하던 중 발생했다.

배영제 환경미화 종사자는 배출된 쓰레기 속에서 약 1280만3000원 상당의 중국 화폐와 현금, 골드바 등 다량의 귀중품을 발견하였다.

배영제 환경미화 종사자는 발견 즉시 이를 임의로 처리하지 않고 곧바로 관할인 군포경찰서에 신고하였으며 경찰의 확인 절차를 거쳐 해당 물품은 원 소유자에게 안전하게 반환되었다.

이번 사례는 자칫 분실로 이어질 수 있었던 고액의 재산을 책임감 있는 행동으로 지켜낸 것으로, 공직자뿐 아니라 모든 시민에게 귀감이 되는 성숙한 시민의식을 보여준 사례로 평가받고 있다.

군포시는 이러한 공로를 인정하여 해당 환경미화 종사자에게 시장 표창을 수여하고 감사의 뜻을 전했다. 표창을 받은 배영제 환경미화 종사자는 "맡은 일을 하던 중 발견한 물건을 당연히 신고했을 뿐"이라며 "앞으로도 책임감을 가지고 성실히 근무하겠다"고 소감을 밝혔다.

하은호 군포시장은 "현장에서 묵묵히 일하는 가운데서도 높은 도덕성과 정직함을 실천해 주신 데 깊이 감사드린다"며 "이번 사례가 지역사회 전반에 정직과 신뢰의 가치를 확산시키는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

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