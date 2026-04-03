전북자치도, 스포츠 K-Food 국제홍보 추진

새만금마라톤 연계 푸드라운지 운영 성과

전북 농특산물 활용 기능성 메뉴 선보여



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 스포츠와 식문화를 결합한 K-Food 콘텐츠로 국제 홍보에 나섰다.

전북특별자치도는 지난 2일부터 3일까지 군산에서 열린 새만금마라톤대회와 연계해 해외 참가 선수단을 대상으로 '푸드 라운지'를 운영하고 '전북형 스포츠 K-Food'를 선보였다고 밝혔다.

과일강정[사진=전북자치도] 2026.04.03 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 전북 식재료를 활용한 기능성 식품을 통해 식문화 경쟁력을 알리고 국제 스포츠 행사와 연계한 스포츠외교 기반을 확대하기 위해 추진됐다.

푸드 라운지는 경기 전후 간편하게 섭취할 수 있도록 에너지 보충과 기능성, 편의성을 고려해 구성됐으며, 핑거푸드 형태와 개별 포장으로 휴대성과 위생성을 높였다.

현장에서는 김제 딸기, 무주 사과, 고창 블루베리·무화과를 활용한 과일강정과 전주 쌀·군산 보리·정읍 귀리에 순창 고추장을 접목한 에너지바를 제공했다.

또 진안 홍삼과 남원 꿀을 활용한 브라우니, 장수 오미자와 고창 복분자를 블렌딩한 기능성 음료 등도 맛볼 수 있는 시음 행사도 함께 진행됐다

이번 사업에는 전주대학교 한식조리학과와 K-Food 산업연구소가 참여한 '전북 K-Food 스포츠외교 홍보단'이 참여해 메뉴 개발과 운영을 맡았다.

해외 참가 선수단은 "간편하면서도 건강한 구성과 지역 식재료의 조화가 인상적"이라고 평가했다.

도는 향후 참가자 반응을 분석해 콘텐츠를 보완하고, 국제행사와 연계한 K-Food 확산에 나설 계획이다.

유희숙 2036하계올림픽유치단장은 "K-Food 콘텐츠는 전북의 식문화와 도시 브랜드를 동시에 알릴 수 있는 계기"라며 "스포츠외교와 연계한 미식 콘텐츠 발굴을 지속해 국제대회 유치 기반을 강화하겠다"고 말했다.

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