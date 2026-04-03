남원시, 춘향제 기간 교통정보 앱 서비스 확대 운영

QR코드 기반 접근성 개선 및 교통혼잡 완화 기대
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 춘향제 기간 방문객 편의를 높이기 위해 교통정보 안내 서비스를 강화한다.
남원시는 오는 4월 30일부터 5월 6일까지 열리는 '제96회 춘향제' 기간 동안 임시주차장과 셔틀버스 정보를 실시간으로 제공하는 모바일 앱을 운영한다고 3일 밝혔다.
해당 앱은 축제 기간 운영되는 임시주차장 위치와 차량 통제 구간을 한눈에 확인할 수 있도록 구성됐다. 특히 셔틀버스 노선과 위치 정보를 실시간으로 제공해 방문객 이동 편의 향상과 도심 교통 혼잡 완화에 기여할 것으로 기대된다.
시는 이용 편의성을 높이기 위해 QR코드를 활용한 접근성 개선에도 나선다. 축제 현수막과 주차장, 셔틀버스 안내물 등에 QR코드를 삽입해 별도 검색 없이 앱 설치가 가능하도록 지원할 계획이다.
시 관계자는 "모바일 앱 활용을 통해 보다 쾌적하게 축제를 즐길 수 있을 것"이라며 "원활한 교통 운영을 위해 방문객들의 적극적인 이용을 당부한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com