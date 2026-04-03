김제시·전북자치도·디제이산업, 54억원 규모 투자협약 체결

지평선산단 유휴부지 활용 및 공장 신설 추진

도금·도장 공정 연계 통한 생산효율 제고 기대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 전북자치도와 함께 기업 투자 유치를 통해 산업단지 활성화에 속도를 내고 있다.

김제시는 3일 전북특별자치도, ㈜디제이산업과 54억 원 규모의 투자협약(MOU)을 서면으로 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 디제이산업은 지평선산단 내 6612㎡ 부지에 도장 공장을 신설해 연내 가동에 들어가고, 약 20명의 신규 일자리를 창출할 계획이다. 이번 투자는 미착공 산업용지를 활용한다는 점에서 유휴부지 가동 효과가 기대된다.

김제시청[사진=뉴스핌DB]gojongwin@newspim.com

생산 품목은 분체도장 제품으로, 금속 표면에 도료를 입혀 내식성과 외관 품질을 높이는 공정이다. 분체도장은 용제를 사용하지 않는 친환경 방식으로, 기존 액상 도료를 대체하며 시장 확대가 예상된다.

특히 산단 내 도금업체와 도장 설비를 연계해 물류비 절감과 납기 단축 등 생산 효율성을 높이고 기업 경쟁력 강화에도 기여할 전망이다.

김정회 대표는 "공정 연계를 통해 생산성을 크게 향상시킬 수 있을 것"이라며 "주요 거래처와 협의를 통해 향후 3년간 수주 물량도 확보했다"고 말했다.

정성주 시장은 "기업 간 연계를 통한 집적화 효과와 신속한 투자 이행으로 산업단지 활성화가 기대된다"며 "기업 친화적 지원을 강화해 투자 환경을 지속 개선하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 투자에는 분양가 및 시설 투자 보조금 등 총 6억 원 규모의 지원이 예정돼 있으며, 최종 금액은 향후 심의를 거쳐 확정된다.

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