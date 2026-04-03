김제시·전북자치도·디제이산업, 54억원 규모 투자협약 체결

도금·도장 공정 연계 통한 생산효율 제고 기대
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 전북자치도와 함께 기업 투자 유치를 통해 산업단지 활성화에 속도를 내고 있다.
김제시는 3일 전북특별자치도, ㈜디제이산업과 54억 원 규모의 투자협약(MOU)을 서면으로 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 디제이산업은 지평선산단 내 6612㎡ 부지에 도장 공장을 신설해 연내 가동에 들어가고, 약 20명의 신규 일자리를 창출할 계획이다. 이번 투자는 미착공 산업용지를 활용한다는 점에서 유휴부지 가동 효과가 기대된다.
생산 품목은 분체도장 제품으로, 금속 표면에 도료를 입혀 내식성과 외관 품질을 높이는 공정이다. 분체도장은 용제를 사용하지 않는 친환경 방식으로, 기존 액상 도료를 대체하며 시장 확대가 예상된다.
특히 산단 내 도금업체와 도장 설비를 연계해 물류비 절감과 납기 단축 등 생산 효율성을 높이고 기업 경쟁력 강화에도 기여할 전망이다.
김정회 대표는 "공정 연계를 통해 생산성을 크게 향상시킬 수 있을 것"이라며 "주요 거래처와 협의를 통해 향후 3년간 수주 물량도 확보했다"고 말했다.
정성주 시장은 "기업 간 연계를 통한 집적화 효과와 신속한 투자 이행으로 산업단지 활성화가 기대된다"며 "기업 친화적 지원을 강화해 투자 환경을 지속 개선하겠다"고 밝혔다.
한편 이번 투자에는 분양가 및 시설 투자 보조금 등 총 6억 원 규모의 지원이 예정돼 있으며, 최종 금액은 향후 심의를 거쳐 확정된다.
gojongwin@newspim.com