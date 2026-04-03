전주역세권 개발 행정절차 본격화 추진

환경영향평가 공람 5월 6일까지 주민의견 수렴

2034년 준공 목표 동부권 균형발전 기대



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주 동부권 개발의 핵심 사업이 막바지 행정절차에 진입하며 본격 추진 국면에 들어섰다.

전주시는 한국토지주택공사가 지난달 국토교통부에 지구계획 승인을 신청한 데 이어 최근 환경영향평가서를 제출하면서 '전주역세권 개발사업'이 마지막 행정 단계에 돌입했다고 3일 밝혔다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.03 lbs0964@newspim.com

이에 따라 환경영향평가와 관련한 주민 의견 수렴 절차도 진행된다. 사업 시행자인 LH는 오는 6일부터 5월 6일까지 한 달간 평가서 초안 공람을 실시하고, 14일에는 주민설명회를 열어 사업 계획과 환경 대책을 설명할 예정이다.

해당 사업은 전주역 일대를 중심으로 추진되는 대규모 도시개발로, 동부권 발전의 핵심 축으로 꼽힌다. 지구계획이 최종 승인될 경우 사업은 본격적인 실행 단계에 들어간다.

사업 로드맵에 따르면 2027년부터 토지 및 지장물 보상이 시작되며, 이후 단지 조성을 거쳐 2034년 준공을 목표로 추진된다.

개발 구상에는 KTX 전주역과 연계한 복합환승체계 구축과 청년·신혼부부를 위한 임대주택 공급, 상업·업무·문화 기능이 결합된 복합 거점 조성이 포함됐다. 이를 통해 상대적으로 개발이 더딘 동부권의 경제 구조를 개선한다는 계획이다.

또 현재 추진 중인 전주역 증축 사업과 연계해 지역 균형발전의 상징 모델로 자리매김할 것으로 기대된다. 주거환경 개선과 함께 인구 유입, 생산 유발, 고용 창출 등 지역경제 활성화 효과도 전망된다.

이 사업은 2018년 지구 지정 이후 기관 간 이견으로 장기간 지연됐으나, 전주시는 민선 8기 출범 이후 약 2년 6개월간 관계기관과 협의를 이어오며 정상화에 주력해왔다.

특히 전주역 앞 교차로 입체화와 동전주IC 진입로 확장 등 교통개선 대책을 마련해 주요 쟁점을 해소했다.

전주시 관계자는 "장기간 정체됐던 사업을 정상 궤도에 올리기 위해 지속적으로 협의해왔다"며 "2034년 준공까지 차질 없이 추진될 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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