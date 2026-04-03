전북자치도·김제시·디제이산업, 지평선산단 54억원 투자협약

6612㎡ 도장 전문 공장 신설 연내 가동 목표

20명 신규고용 생산효율 경쟁력 강화 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제 산업단지에 생산 기반 확충을 위한 기업 투자가 추진된다.

전북특별자치도는 김제시와 함께 3일 도장 전문기업 디제이산업과 54억 원 규모의 투자협약을 서면 체결했다고 밝혔다.

김제지평선산단[사진=김제시] 2026.04.03 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 산업단지 내 생산 인프라를 확충하고 기업 경쟁력을 강화하기 위한 것으로, 전북도가 추진 중인 산업단지 활성화 정책의 일환이다.

협약에 따라 디제이산업은 김제 지평선산업단지 내 6612㎡ 부지에 도장 전문 공장을 신설하고, 연내 가동을 목표로 약 20명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

신설 공장은 분체도장 제품 중심으로 운영된다. 분체도장은 금속 표면에 도료를 입혀 내식성과 외관 품질을 동시에 확보하는 공정으로, 용제를 사용하지 않는 친환경 방식이다. 자동차, 건설, 플랜트 등 다양한 산업 분야에서 활용도가 높아 성장성이 기대된다.

특히 도금과 도장 공정을 연계한 일괄 생산체계 구축을 통해 물류비 절감과 납기 단축이 가능해 생산 효율성과 경쟁력 향상에 기여할 것으로 전망된다.

김인태 기업유치실장은 "이번 투자가 산업단지 경쟁력 강화의 계기가 될 것"이라며 "기업 수요에 맞춘 전략적 투자유치를 통해 안정적인 성장 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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