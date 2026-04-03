경기도어린이박물관·용인교육지원청, '우리가 만드는 DMZ 이야기' 운영

초등 3~6학년과 학교 밖 청소년 24명 AI 프로그램 활용해 한 그램책 만드는 수업

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도어린이박물관은 용인교육지원청과 협력해 운영하는 상반기 용인미르아이 공유학교 프로그램 '우리가 만드는 DMZ 이야기'를 오는 4일부터 25일까지, 4주간 진행한다고 3일 밝혔다.

수업 이미지. [사진=경기문화재단]

이번에 운영하는 '우리가 만드는 DMZ 이야기'는 경기 북부 지역 DMZ를 주제로 AI 프로그램을 활용해서 한 그림책을 만드는 수업으로 4주간 12차시로 운영한다.

프로그램은 참여 학생들이 AI 활용시 필요한 디지털 윤리를 배우고, 전시실 관람을 통해 쌓은 DMZ 지식을 창의적으로 발휘할 수 있도록 구성됐다.

이를 통해 참여 학생들이 평화적인 방법으로 DMZ를 활용할 수 있는 방향을 고민해 볼 기회를 제공한다.

이번 교육에 참여하는 용인지역 초등학교 3~6학년 학생들과 학교 밖 청소년 24명은 용인교육지원청의 적극적인 홍보와 협조를 통해 모집됐다.

특히 지역의 교육 자원을 함께 나누는 '용인미르아이 공유학교'의 취지를 살려, 교육지원청은 학생들이 프로그램에 쉽게 참여할 수 있도록 모집 전반을 지원했다.

선발된 학생들은 앞으로 4주간 박물관에서 진행되는 교육 과정을 함께하게 된다.

1주차에서는 자기소개와 조별 활동을 통해 DMZ에 대해 배우고, 경기도어린이박물관 기획전시실에서 '두 개의 DMZ'를 체험하며 그림책 아이디어를 나누는 시간을 갖는다.

2주차에서는 그림책 집필 방법을 배우고, DMZ에 관한 이야기의 주제를 정하고, 정한 주제를 스토리보드로 구체화한다.

3주차에서는 AI와 관련된 윤리적 문제를 학습한 뒤, AI 프로그램을 활용한 이미지 생성 실습을 진행한다.

생성형 AI 프로그램의 기본 사용법을 배우고, AI 프롬프트를 작성하는 방법 실습을 통해 학생들은 각자 구상한 그림책을 위해 필요한 이미지를 생성하고, AI 도구를 더욱 효과적으로 활용하는 방법을 익힌다.

4주차에서는 완성된 스토리보드 내용을 AI 프로그램을 활용해 그림책 형식으로 만들고, 각 조원들이 그 결과물을 발표하는 시간을 갖는다.

경기도어린이박물관 김수성 학예연구사는 "이번 수업은 미래 사회의 중심이 될 AI에 관한 올바른 활용법을 배우고, 창의력을 더한 결과물을 만드는 방법을 가르쳐주기 위해 기획했다"고 말했다.

한준영 학예연구팀장은 "이번 공유학교 프로그램은 어린이들이 박물관에서 접해보지 못했던 새로운 기술을 접하는 기회"라며 "어린이들이 AI를 활용한 문제 해결 능력을 키워야 하는 시대이다. 새로운 환경에서 자라나는 어린이들이 디지털 리터러시 교육을 통해 책임감 있게 디지털 기술을 활용할 수 있는 교육이 더욱 확대되길 바란다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com