장동혁 "제주 4·3 역사 왜곡 용납 안 돼…특별법 보상 범위는 논의 필요"

4년 만에 제주 4·3 희생자 추념식 참석..."희생자 추모는 우리 몫"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 =장동혁 국민의힘 대표는 3일 제주 4·3 추념식 참석과 관련해 "희생자들을 추모하고 유가족의 아픔을 위로하는 것은 오늘을 살아가는 우리의 몫"이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 제주4·3평화공원에서 열린 제78주년 4·3 희생자 추념식을 마친 뒤 참석 배경을 묻는 질문에 "4·3의 기반 위에 오늘을 살아가는 우리가 책임을 다해야 한다는 취지"라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 장동혁 국민의힘 당대표가 1일 오전 부동산 시장 점검차 서울 마포구의 한 아파트 단지에 방문해 주민들과 간담회를 하고 있다. 2026.04.01 ryuchan0925@newspim.com

4·3 역사 왜곡 논란과 관련해서는 "어떤 경우에도 역사 왜곡은 있을 수 없다"고 선을 그었다. 이어 "역사적 사실은 특정 시점과 공간에 머무는 것이 아니라 새로운 사실에 따라 검증되고 기록될 수 있다"면서도 "그렇다고 해서 왜곡이 용인될 수는 없다"고 강조했다.

영화 '건국전쟁' 관람 이후 제기된 논란에 대해서는 "관람 여부와 역사 왜곡 문제는 별개"라며 "새로운 검증과 기록은 가능하지만 왜곡은 허용될 수 없다"고 재차 언급했다.

국회에 계류 중인 4·3 특별법 개정안과 관련해서는 "재산 피해에 대해서도 합당한 보상이 이뤄져야 한다"면서도 "피해 입증 방식과 보상 범위에 대해서는 추가적인 논의가 필요하다"고 말했다.

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