넷마블, '솔: 인챈트' 유튜브 라이브 '신권회담 2화' 3일 방송

BM·경제 카테고리와 특별 보상 중심 소통 예정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 유튜브 라이브 방송 '신권회담 2화'를 3일 오후 8시에 실시한다고 밝혔다.

지난달 19일 '신권회담 1화'에 이어 진행하는 '신권회담 2화'는 '솔: 인챈트'의 상반기 정식 출시를 앞두고 선보이는 이용자 라이브 소통 콘텐츠다. 이번 라이브 방송 2화에서는 BM·경제 카테고리와 특별 보상 등을 중심으로 소통이 진행될 예정이다.

넷마블은 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 유튜브 라이브 방송 '신권회담 2화'를 3일 오후 8시에 실시한다고 밝혔다. [사진= 넷마블]

또한 지난 1화 방송에서 안내한 이용자 투표의 결과도 발표될 예정이며 라이브 방송 중 경품 이벤트를 통해 300만원 상당의 게이밍 노트북(1명)과 치킨 기프티콘(100명) 등 풍성한 선물을 제공한다.

방송에는 김장환 넷마블 사업부장, 양진혁 알트나인 기획리드, 황재호 알트나인 기획담당 등 '솔: 인챈트'의 주요 개발진은 물론 박상현 캐스터와 빅보스, 나리 등 인기 게임 스트리머가 함께 출연해 이용자 소통을 진행할 계획이다.

이외에도 넷마블은 '솔: 인챈트' 유튜브 채널을 통해 인게임 재화 '나인'의 공식 소개 영상을 공개했다.

한편 넷마블은 지난 3월 5일부터 '솔: 인챈트' 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며, 완료 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯한 인게임에서 사용 가능한 다양한 보상을 지급한다.

'솔: 인챈트'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로 '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 '알트나인'이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하며 2026년 상반기 출시 예정이다.

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