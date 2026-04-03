넷마블, '솔: 인챈트' 유튜브 라이브 '신권회담 2화' 3일 방송

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 상반기 출시 예정 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 유튜브 라이브 방송 '신권회담 2화'를 3일 오후 8시에 실시한다고 밝혔다.
지난달 19일 '신권회담 1화'에 이어 진행하는 '신권회담 2화'는 '솔: 인챈트'의 상반기 정식 출시를 앞두고 선보이는 이용자 라이브 소통 콘텐츠다. 이번 라이브 방송 2화에서는 BM·경제 카테고리와 특별 보상 등을 중심으로 소통이 진행될 예정이다.
또한 지난 1화 방송에서 안내한 이용자 투표의 결과도 발표될 예정이며 라이브 방송 중 경품 이벤트를 통해 300만원 상당의 게이밍 노트북(1명)과 치킨 기프티콘(100명) 등 풍성한 선물을 제공한다.
방송에는 김장환 넷마블 사업부장, 양진혁 알트나인 기획리드, 황재호 알트나인 기획담당 등 '솔: 인챈트'의 주요 개발진은 물론 박상현 캐스터와 빅보스, 나리 등 인기 게임 스트리머가 함께 출연해 이용자 소통을 진행할 계획이다.
이외에도 넷마블은 '솔: 인챈트' 유튜브 채널을 통해 인게임 재화 '나인'의 공식 소개 영상을 공개했다.
한편 넷마블은 지난 3월 5일부터 '솔: 인챈트' 사전등록을 진행 중이다. 사전등록은 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓 등을 통해 참여할 수 있으며, 완료 시 '무한의 체력 회복제'를 비롯한 인게임에서 사용 가능한 다양한 보상을 지급한다.
'솔: 인챈트'는 '신(神)'이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로 '리니지M' 개발진 주축의 신생 개발사 '알트나인'이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하며 2026년 상반기 출시 예정이다.
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