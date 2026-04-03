교보증권, 본사 로비 새 단장…디지털·친환경 공간 조성

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 3일 본사 1층 로비를 방문객과 임직원을 위한 소통 중심의 공간으로 탈바꿈했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 리뉴얼은 단순한 공간 개선을 넘어 디지털 커뮤니케이션 기능 강화와 친환경 요소 확대를 함께 반영한 것이 특징이다.

[사진=교보증권]

교보증권은 로비 전면에 대형 디지털 전광판을 설치해 실시간 주식 시황과 주요 금융지수, 다양한 사내 소식 등을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

또한 로비 조명을 고효율 LED로 교체해 에너지 절감과 공간 개선 효과를 높이는 한편, 식물 조경을 더해 자연 친화적인 휴식 공간으로서의 기능도 한층 강화했다.

교보증권 관계자는 "로비는 고객이 회사를 처음 접하는 공간이자 브랜드 정체성을 보여주는 상징적인 접점"이라며 "이번 공간 개편을 통해 고객과 임직원 모두가 공감할 수 있는 따뜻하고 친근한 브랜드 이미지를 전달해 나가겠다"고 말했다.

한편 교보증권은 나눔을 실천하고자 로비에 아동·환경·지역사회·동물 4개 테마로 구성된 기부 키오스크를 운영한다.

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