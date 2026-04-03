서울시, 차기 시금고 지정계획 공고…"5월 공개경쟁 선정"

올해 12월 시금고 약정 만료…금융기관 평가 기준 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 현 시금고 약정기간이 올해 12월31일 만료됨에 따라, 향후 4년간 서울시 자금을 관리할 '차기 시금고'를 공개경쟁을 통해 5월 중 선정한다고 3일 밝혔다. 시는 '시금고 지정계획'을 시보와 시 누리집에 공고한다.

차기 시금고는 2027년부터 2030년까지 서울시 자금을 관리한다. 1금고가 일반회계와 특별회계를, 2금고는 기금을 담당하게 된다. 1, 2금고는 각각 각종 세입금의 수납, 세출금의 지급, 예금 종별 자금관리 등의 업무를 맡는다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

시는 '시금고 지정계획' 공고 이후 4월9일 제안서 설명회, 5월4~6일 제안서 접수, 5월 중 '금고지정 심의위원회'를 개최해 금고별 최고 득점기관을 1금고와 2금고로 지정할 계획이다.

이번 시금고 평가 시에는 지난달 조례 개정으로 평가기준에 반영한 '수시입출금식 예금 적용금리' 배점 8점(기존 6점), 금리와 지역사회 기여실적의 순위 간 편차 조정 사항(타 항목 순위간 편차의 1/2 적용 규정 삭제)을 반영해 해당 분야 평가에 내실도 기한다.

이와 함께 '금고지정 심의위원회'는 금융·재정, 전산·보안, 회계 등 각 분야의 민간전문가를 과반수 이상으로 구성해 평가의 공정성과 투명성도 높인다.

평가항목은 행정안전부 예규와 조례에 따라 금융기관의 신용도·재무구조의 안정성(25점), 시에 대한 대출·예금금리(20점), 시민 이용 편의성(18점)과 금고업무 관리능력(28점), 지역사회 기여실적(7점) 등 6개 항목이다.

시는 '금고지정 심의위원회' 결과에 따라 금고별 최적의 금융기관을 선정해 6월 중 약정을 체결하고, 하반기에는 수납시스템 구축 등 차기 시금고 운영 준비에 만전을 기하겠다고 덧붙였다.

박경환 재무국장은 "시금고 선정은 향후 4년간 서울시 자금을 안정적으로 운영하기 위한 기반을 마련하는 일"이라며 "공정하고 투명한 평가절차를 진행해 시 재정운영에 가장 적합한 금융기관을 선정하도록 하겠다"고 강조했다.

kh99@newspim.com