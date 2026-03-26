서울, 국제금융센터지수 8위…오세훈 "아시아 금융허브 도약 힘쓸 것"

투자유치 확대·핀테크 산업 육성 성과
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 세계 금융경쟁력 평가에서 4년 연속 Top10을 유지하며 직전 평가(10위) 대비 2단계 상승했다.
서울시는 영국 컨설팅 그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 '국제금융센터지수(GFCI) 39차 보고서'에서 전 세계 137개 도시 가운데 종합순위 8위를 기록했다고 26일 밝혔다. 서울은 2009년 53위에서 출발해 2021년 16위, 2022년 12위로 상승한 이후 최근 4년 연속 10위권을 유지하고 있다.
국제금융센터지수(GFCI)는 영국 지옌과 중국종합개발연구원(CDI)이 공동으로 발표하는 지수로, 세계 주요 도시의 금융경쟁력을 비교하는 글로벌 지표다. 이 보고서는 매년 3월과 9월 두 차례 발표되며, 인적자원, 기업환경, 금융산업 발전, 기반시설, 도시평판 등 5개 평가항목과 세계 금융 종사자 대상 설문 조사를 바탕으로 산출된다.
이번 평가에서 서울은 다른 주요 금융도시와의 순위 변동 속에서도 안정적인 경쟁력을 유지했으며, 도쿄(10위), 파리(19위)와 비교해도 좋은 순위를 기록했다. 세계 주요 도시 중 뉴욕과 런던이 각각 1, 2위를 기록하고 홍콩(3위), 싱가포르(4위), 샌프란시스코(5위)가 뒤를 이었다.
서울은 이번 평가를 통해 5개 항목에서 고르게 경쟁력을 인정받아 금융 생태계 전반의 안정적인 성장을 보여줬다. 세부 항목별로 인적자원 8위, 기업환경 6위, 금융산업 발전 8위, 기반시설 10위, 도시평판 9위를 기록하며 균형 잡힌 경쟁력을 나타냈다.
이번 순위 상승에는 글로벌 투자유치 확대와 핀테크 산업 생태계 고도화 성과가 주요하게 작용했으며, K-문화 확산에 따른 도시 인지도가 긍정적으로 반영된 것으로 분석된다.
지난해 서울은 미국의 AI·데이터 클라우드 기업 스노우플레이크와 스위스 양자보안 반도체 기업 실스크, 프랑스 양자컴퓨팅 기업 파스칼 등 글로벌 선도기업을 잇따라 유치하며 관련 분야 전략산업 투자 성과를 축적했다.
또 서울핀테크랩에 입주한 기업들이 'CES 2026'에서 핀테크 분야 최고혁신상과 혁신상을 수상하며 글로벌 경쟁력을 입증하고, 금융·핀테크 기업의 성장 기반과 국제적 신뢰도를 동시에 높였다.
무엇보다 기반시설 분야에서 직전 평가보다 9단계 상승한 것은 핀테크 산업 지원체계와 투자유치 기반의 강화에서 비롯된 것으로 풀이된다.
서울시는 지자체 최초의 투자유치 전담기관인 '서울투자진흥재단'을 출범해 글로벌 기업 유치와 투자 연계를 체계적으로 지원하는 한편, 창업 초기 기업은 '제2서울핀테크랩'에서 보육하며, 성장 단계 기업은 '서울핀테크랩'에서 스케일업을 지원하는 이원화 체계를 운영하고 있다.
서울핀테크랩은 글로벌 IR, 투자 연계, 해외 진출 지원 등 전주기 프로그램을 통해 핀테크 기업의 사업화와 글로벌 확장을 지원하며 금융 생태계 경쟁력 강화를 뒷받침하고 있다는 설명이다.
오세훈 시장은 "이번 GFCI 순위 상승은 서울의 글로벌 금융경쟁력을 다시 한 번 증명한 것"이라며 "앞으로도 세계 수준의 ICT 인프라와 풍부한 디지털금융 인적자본을 바탕으로 아시아의 대표 금융 허브 도시로 발돋움하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com