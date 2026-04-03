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[모닝 리포트] 4월 금통위, 기준금리 2.50% 만장일치 동결 전망…"방심은 금물"

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이창용 총재 마지막 회의…중동 리스크·환율 부담 속 매파적 해석 가능성

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 오는 10일 열리는 4월 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 현행 2.50%로 만장일치 동결될 것이라는 전망이 나왔다. 다만 시장 변동성이 여전히 높은 만큼 '방심은 금물'이라는 경고도 함께 제기됐다.

신한투자증권은 3일 보고서를 통해 "이번 회의는 이창용 총재가 주재하는 마지막 회의인 데다, 미국-이란 지정학적 긴장의 파급 영향을 판단하기 이른 시점인 만큼 중립적인 소통이 예상된다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =오는 10일 열리는 4월 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 현행 2.50%로 만장일치 동결될 것이라는 전망이 나왔다. 다만 시장 변동성이 여전히 높은 만큼 '방심은 금물'이라는 경고도 함께 제기됐다. [표=신한투자증권]2026.04.03 dedanhi@newspim.com

◆펀더멘탈: K자형 회복 속 2분기 인플레 압력 확대 우려

3월 수출은 전년 대비 48.3% 증가하며 2월(+28.7%) 대비 성장세가 강화됐다. 반도체·컴퓨터 수출이 154% 급증하며 3개월 연속 세 자릿수 성장세를 이어갔고, 전체 수출에서 차지하는 비중도 42%까지 확대됐다. 반면 내수는 부진한 K자형 회복 국면이 지속되고 있다.

3월 소비자물가는 지정학적 긴장에 따른 유가 급등에도 불구하고 농산물·서비스 물가 안정에 힘입어 전년 대비 2.2%에 그쳐 시장 예상치(2.4%)를 하회했다.

그러나 2분기에는 인플레이션 압력이 확대될 수 있다는 우려가 나온다. 휘발유·경유 가격이 현재와 비슷한 1800~1900원대를 유지할 경우, 4월 석유류 물가 상승 기여도는 0.7~1.0%p로 3월(0.5%p) 대비 커질 전망이다. 간접 영향 품목까지 고려하면 헤드라인 물가가 3%에 근접할 가능성도 있다. 여기에 26조 2천억원 규모의 추가경정예산 영향까지 더해지면 기대인플레이션도 추가 상승할 수 있다는 분석이다.

◆금융 여건: 원·달러 1500원대 환율 부담 지속

금융 여건 측면에서는 환율 부담도 이어지고 있다. 달러·원 환율은 2월 말 대비 7% 가량 오른 1500원대 초중반에서 등락 중이다. 여타 통화 대비 절하 폭이 크게 나타나고 있어, 수입물가 경로를 통한 인플레이션 파급이 우려되는 상황이다.

시장의 관심은 기자회견에서의 포워드 가이던스 관련 발언에 쏠릴 전망이다. 신한투자증권은 "금리 인상 또는 인하 의견을 제시한 위원은 없을 것"이라면서도 "총재가 강조해온 '조건부' 포워드 가이던스와 관련해 2월과 경제 여건이 달라진 만큼 상황을 지켜보며 판단하겠다는 발언이 나올 수 있다"고 밝혔다.

이 같은 발언이 성장 충격보다 인플레이션에 방점을 두는 방향으로 해석될 경우 시장에서는 매파적 신호로 받아들여질 수 있다는 것이다. 앞서 이수형 금통위원도 지난달 기자간담회에서 기준금리 전망이 2월과 다를 수 있다고 언급한 바 있다.

◆채권 전략: 듀레이션 축소하며 저가 매수 기회 포착

신한투자증권은 국내외 채권 모두 높은 변동성이 지속될 것으로 보고 보수적 대응을 권고했다.

해외의 경우, 유로존과 한국의 3월 소비자물가에서 고유가 영향이 부분적으로 반영된 점을 감안하면 지정학적 긴장 수위와 연동된 금리 흐름이 이어질 것으로 내다봤다. 미국 국채 10년 금리 밴드로 4.25~4.50%를 제시했다.

국내의 경우, WGBI(세계국채지수) 편입 관련 자금 유입이 일부 확인됐으나 변동성이 높은 국면에서 추세적 유입을 기대하기는 이르다고 판단했다. 국고채 3년 3.35~3.60%, 10년 3.65~3.90% 밴드를 제시하며, 금리가 각각 3.6%, 3.9%를 상회하는 구간에서는 저가 매수 기회를 포착할 것을 권고했다.

dedanhi@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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