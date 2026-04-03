李在明接见美参议院代表团 强调深化韩美战略产业合作

纽斯频通讯社首尔4月3日电 韩国总统李在明2日接见到访的美国参议院代表团，双方重申韩美同盟稳固，并就加强战略产业合作及应对国际局势等问题交换意见。

图为2日，韩国总统李在明在青瓦台接见到访的美国参议院代表团一行。【图片=青瓦台提供】

李在明当天在社交媒体（SNS）X上表示，来访的美国参议院代表团包括美国共和党籍的议员汤姆·蒂利斯、约翰·柯蒂斯、民主党籍议员珍妮·沙欣、杰姬·罗森等。

李在明表示，此次会见再次确认美国两党对韩美同盟的坚定支持。他指出，韩国的发展离不开美国长期以来的支持，而韩国也正以不断增强的综合实力，为美国制造业复兴和全球领导力提升作出贡献。

李在明表示，双方将以去年两次韩美首脑会谈形成的合作基础为依托，加快推进产业和安全领域合作，重点包括对美战略投资、核能和平利用、核动力潜艇及造船产业等领域。

双方还就当前中东局势及其对全球经济的影响进行了讨论。李在明表示，双方一致认为，应加强沟通协调，努力将地区冲突对民生和产业的影响降至最低。

此外，李在明还呼吁美方在制度层面为韩国企业对美投资提供支持，建议改善签证制度，为韩国投资者和专业人才赴美开展活动提供便利。

李在明表示，期待在美国国会持续关注和支持下，韩美同盟不断深化发展，两国将继续作为重要伙伴加强合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社