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뉴욕증시, 트럼프 "대대적 공격" 엄포 속에서도 혼조 마감

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트럼프 '대공습 예고'에도 이란-오만 '통행 의정서' 추진 보합권
시장은 가을철 유가 하락 보며 '종전' 베팅
테슬라 인도 실적 부진에 5% 급락
3일 '성금요일' 휴장 속 고용 지표 대기

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 뉴욕증시 주요 지수가 2일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대대적인 공격을 위협하며 긴장을 고조시켰으나, 이란이 오만과 호르무즈 해협 통행을 위한 의정서 작성을 추진한다는 소식 등 외교적 해법에 대한 기대감이 확산하며 시장은 비교적 차분하게 한 주를 마무리했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 61.07포인트(0.13%) 내린 4만6504.67에 마쳤다. 반면 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 7.37포인트(0.11%) 오른 6582.69, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 38.23포인트(0.18%) 상승한 2만1897.18로 집계됐다.

전날 밤 트럼프 대통령은 대국민 연설을 통해 향후 2~3주간의 대대적인 공격을 예고하며 "전략 목표 달성에 가까워졌다"고 강조했다. 심코프의 멜리사 브라운 투자 결정 담당 상무이사는 "투자자들은 자동반사적인 반응을 보였다"며 "좋은 소식을 기대했지만 갈등이 다소 오래 지속될 것이라는 우려와 높은 불확실성 때문에 시장 변동성이 커진 것"이라고 진단했다.

시장 참가자들은 양측의 갈등 격화에 민감하게 반응하면서도, 이번 전쟁이 장기화하지는 않을 가능성에 무게를 두는 모습이다. 원유 시장도 이러한 심리를 반영했다. 이날 브렌트유 근월물은 약 7% 급등한 배럴당 108달러를 기록했으나, 10월물 가격은 배럴당 82달러 선까지 낮아지는 '백워데이션' 현상이 뚜렷해졌다. 베어드의 마이클 안토넬리 시장 전략가는 "10월물 유가 하락은 시장이 이번 위기가 가을 전에는 종료될 것으로 보고 있음을 시사한다"고 설명했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

이란이 오만과 함께 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대한 감독 의정서(프로토콜)를 작성 중이라는 소식은 시장에 긍정적인 신호로 작용했다. 크로스체크 매니지먼트의 토드 슈엔버거 최고투자책임자(CIO)는 "미국에 호르무즈 해협 재개방이 중요한 이유는 석유보다 '헬륨' 때문"이라며 반도체 공정에 필수적인 헬륨 수급이 외국산 원유보다 더 중요한 변수라고 강조했다.

LPL 파이낸셜의 애덤 턴퀴스트 수석 기술 전략가는 "시장은 유가에 반영된 높은 리스크 프리미엄을 '지나간 일'로 치부하고 호르무즈 해협 재개방에 더 주목하고 있다"면서도 "리스크 선호에 있어 유가가 주요 동인인 만큼, 현재의 꾸준한 회복세는 다소 취약해 보인다"고 지적했다.

업종별로는 트럼프 행정부가 수입 의약품에 최고 100% 관세 부과를 준비 중이라는 소식에 헬스케어 섹터가 0.68% 밀렸으며, 재량 소비재도 1.49% 하락했다. 반면 부동산 업종은 1.48% 상승했고 기술주도 0.73% 오르며 지수를 방어했다.

특징주로는 테슬라가 예상보다 저조한 1분기 인도 실적에 5.44% 급락했다. 나이키 역시 기대 이하의 실적 여파가 지속되며 0.99% 밀렸다. 반면 유가 급등에 힘입어 다이아몬드백 에너지와 코노코 필립스는 각각 1.71%, 1.67% 상승했다. 반면 항공주는 유료 부담에 따른 마진 우려로 델타항공이 1.24%, 유나이티드 항공이 3.02% 각각 하락했다. 

이번 주 뉴욕증시는 3일 성금요일 휴장으로 짧은 일정을 마쳤다. 주간 기준으로 다우지수는 2.96% 올랐으며 S&P500과 나스닥은 각각 3.36%, 4.44% 급등했다. 이로써 3대 지수는 5주 연속 내림세를 끊고 반등에 성공했다.

투자자들의 시선은 이제 휴장 중인 3일 발표될 3월 고용 보고서로 향하고 있다. 전문가들은 비농업 부문 신규 고용이 6만5000건 증가하고 실업률은 4.4%를 기록할 것으로 예상하고 있다.

mj72284@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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