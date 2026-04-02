[핌in인천] '투타 완벽 조화' 위닝시리즈 확정 이숭용 감독 "이 흐름 이어가겠다"

투타 완벽 조화로 위닝시리즈 확정한 SSG

이숭용 감독 "이 흐름 이어가겠다"

롯데와 사직에서 주말 3연전 예정

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 랜더스가 홈 주중 3연전에서 2승1패로 기분 좋은 위닝시리즈를 확정했다.

SSG가 2일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 키움 히어로즈와 경기에서 11-1의 대승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=최정이 2일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 키움 히어로즈와 경기에서 이번 시즌 첫 홈런을 기록했다. [사진=SSG랜더스] 2026.04.02 willowdy@newspim.com

선발 최민준이 5이닝 1안타 5탈삼진 1안타 3사사구 무실점 투구를 했다. 팀을 승리로 이끄는 발판이 됐다.

SSG 이숭용 감독은 "팀이 필요한 상황에서 최민준의 5이닝 무실점 호투가 승리로 가는 완벽한 발판을 마련했다. 여기에 최정, 최지훈의 홈런을 포함해 11점을 뽑은 타선의 집중력도 좋았다"며 "투타의 완벽한 조화로 만든 승리인 만큼 이 흐름을 계속 이어가겠다"고 기뻐했다.

이날 SSG 타선이 그야말로 대폭발했다. 최정과 최지훈의 마수걸이 홈런포를 포함해 팀이 장단 12안타를 기록했다.

SSG는 전날 키움전에서 2-11로 패했다. 선발 타케다 쇼타도 아쉬웠다. 하지만 타선 역시 득점 기회에서 집중하지 못해 점수를 내지 못했다. 모든 아쉬움을 이날 경기에서 설욕했다. 그 덕에 팀이 위닝시리즈를 가져갈 수 있었다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=투수 최민준이 2일 인천 SSG랜더스필드에서 키움 히어로즈를 상대로 역투하고 있다. [사진=SSG랜더스] 2026.04.02 willowdy@newspim.com

이날 키움과 주중 3연전을 마무리한 SSG는 부산 사직구장으로 이동해 롯데와 주말 3연전을 치른다.

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