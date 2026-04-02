청강문화산업대학교, 졸업생 대상 '현직자 멘토링' 참여자 모집

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =청강문화산업대학교는 고용노동부 지원 졸업생 특화 프로그램의 일환으로 '현직자 멘토링' 사업을 시행하고 참여자를 모집한다고 밝혔다.

모집 대상은 졸업 예정자(마지막 학기 재학생), 미취업 졸업생, 만 34세 미만 미취업 지역 청년이다. 프로그램은 취업 준비자를 대상으로 현직 전문가와의 1대1 맞춤형 멘토링을 무료로 제공하는 방식으로 운영된다.

멘토링은 이력서 및 자기소개서 첨삭, 모의 면접, 포트폴리오 점검 등으로 구성되며, 참여자가 희망하는 분야에 대해서도 추가 신청이 가능하다.

신청은 고용24 누리집에서 '취업지원 > 취업역량강화 > 졸업생특화프로그램' 경로를 통해 '청강문화산업대학교'를 검색한 뒤 접수하면 된다. 모집 인원은 선착순으로 마감되며 조기 마감될 수 있다.

청강문화산업대학교 취업진로지원센터는 졸업 이후에도 취업 지원을 지속하기 위해 현직자 멘토링, 취업 특강, 기업 연계 프로그램 등을 운영하고 있다고 설명했다.

청강문화산업대학교는 경기도 이천시에 위치한 문화산업 분야 특성화 대학으로 게임, 웹툰, 영상, 패션, 공연 등 관련 분야 인재 양성을 목표로 하고 있다. 기타 문의는 취업진로지원센터를 통해 확인할 수 있다.

[이미지=청강문화산업대학교]

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