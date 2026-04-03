[오늘날씨] 전국 곳곳 봄비...서울 한낮 21도

아침 최저 1~9도·낮 최고 17~22도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 3일은 봄비가 내리는 지역이 있겠다. 일부 지역은 미세먼지에도 주의해야겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 가끔 구름 많다가 오후부터 차차 흐려지겠다. 늦은 오후부터 제주도, 밤부터 경기남부와 충청권, 남부지방은 비가 오는 곳이 있겠다.

금요일인 3일은 전국 대부분 지역에 비가 오겠다. 일부 지역은 미세먼지에도 주의해야겠다. [사진=뉴스핌 DB]

3일부터 4일까지 예상 강수량은 경기남부 10~40mm, 서울·인천·경기북부 5~20mm, 광주·전남 20~60mm, 전북 10~40mm, 지리산 부근 30~80mm, 부산·울산·경남(지리산 부근 제외) 20~60mm, 제주도 30~80mm(많은 곳 산지 150mm 이상, 중산간 120mm 이상) 등이다.

아침 최저기온은 1~9도로 예상된다. ▲서울 6도 ▲인천 6도 ▲수원 5도 ▲춘천 3도 ▲강릉 8도 ▲청주 7도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 7도 ▲대구 7도 ▲부산 9도 ▲울산 7도 ▲제주 12도다.

낮 최고기온은 17~22도가 전망된다. ▲서울 21도 ▲인천 18도 ▲수원 20도 ▲춘천 21도 ▲강릉 20도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 21도 ▲대구 22도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 19도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 수도권·세종·충북·충남·광주·전북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 대전은 오전에, 영남권은 오후에 '나쁨'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com