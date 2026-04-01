강진군, '동네가게 함께가게'로 소상공인 홍보 지원

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 소상공인을 위해 홍보 영상 제작부터 TV 광고 송출까지 지원하는 '2026년 동네가게 함께가게 홍보 지원사업' 참여 대상을 모집한다.
1일 강진군에 따르면 이 사업은 전남도가 주관하고 강진군이 대상자 신청과 추천을 맡는다. 지역 소상공인의 인지도 향상과 매출 증대를 목표로 추진된다.
선정된 업체는 30초 분량의 홍보 영상을 무료로 제작 지원받으며 LG헬로비전의 시청률 상위 30개 채널(tvN, OCN, 연합뉴스 등)을 통해 약 4만 뷰를 목표로 한 달간 송출된다. 영상은 전라남도 공식 유튜브 채널 '헬로전남'에도 게시돼 온라인 홍보 효과도 기대된다.
올해 강진군에 배정된 지원 규모는 총 5개소로 현재 1곳이 접수 완료돼 4곳이 추가 모집 중이다.
신청 자격은 강진군 내에서 영업 중인 소상공인으로, 신청서는 사업자등록증과 개인정보 수집 동의서 등과 함께 강진군청 축제마케팅추진단 지역경제연결팀에 제출하면 된다.
정책자금 지원 제외 업종, 휴·폐업자, 대기업 및 프랜차이즈, 무점포 사업자는 대상에서 제외된다.
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