하림, 식목일 맞아 새만금 생태환경 조성 참여

미래세대 참여형 환경실천 및 지속가능 경영 강화
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 ㈜하림이 식목일을 맞아 탄소중립 실천과 생태계 보전 활동에 나섰다.
하림은 기후에너지환경부 주관으로 열린 새만금환경생태단지 나무심기 행사에 ESG 협업기관으로 참여해 녹지 조성 활동을 진행했다고 1일 밝혔다.
이번 행사는 제81회 식목일을 기념해 생태단지 내 녹지환경을 조성하고 탄소흡수원을 확대하기 위해 마련됐다. 행사에는 전북도청과 부안군청 관계자, 변산초등학교 학생 등 다양한 참여자들이 함께했다.
참여자들은 생태단지 일원에 팽나무와 사철나무 등 총 500주의 수목을 식재하고 주변 환경을 정비했다. 또한 친환경 소재로 제작된 수목 이름표를 부착하는 체험 활동도 병행하며 자연의 가치와 산림의 중요성을 공유했다.
나무 심기는 대기 중 탄소를 흡수하는 대표적인 자연 기반 해법으로, 기후변화 대응 수단으로 주목받고 있다.
하림은 그동안 새만금환경생태단지관리단과 협력해 자생식물 식재와 생태계 교란 식물 제거 등 다양한 친환경 활동을 지속해왔다.
김은종 하림 지속경영팀장은 "미래세대와 함께 탄소중립의 중요성을 나누는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 생태계 보전과 ESG 경영 실천을 이어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com