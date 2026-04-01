고창군, 4월 '고창 갯벌 이달의 새' 꼬마물떼새 선정

서식지 민감종 관리 및 세계유산 생태보전 강조
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 봄철 갯벌 생태 보호를 위해 이달의 대표 조류를 지정하고 관리 강화에 나섰다.
군은 4월 '고창갯벌 이달의 새'로 꼬마물떼새를 선정하고, 번식기를 맞은 철새 보호 인식 확산에 나선다고 1일 밝혔다.
꼬마물떼새(Charadrius dubius)는 동남아시아에서 겨울을 보낸 뒤 번식을 위해 국내를 찾는 여름철새로, 고창갯벌과 인근 하구의 모래톱과 자갈밭에서 주로 관찰된다. 몸길이 약 16㎝의 소형 조류로 검은 가슴 띠와 노란 눈테가 특징이다.
이 종은 갯벌을 빠르게 이동하며 먹이를 찾는 습성을 보이며, 번식기에는 땅 위 오목한 곳에 산란하는 특성으로 외부 환경에 취약하다. 위협 상황에서는 날개를 다친 것처럼 행동하는 '의상행동'으로 천적을 유인하는 모습도 확인된다.
특히 4월은 주요 번식 시기로, 사람의 접근만으로도 알과 새끼에 피해가 발생할 수 있어 탐방객의 각별한 주의가 요구된다.
군은 세계자연유산인 고창갯벌의 생태 보전을 위해 서식지 보호와 탐방객 인식 개선 활동을 지속 추진할 방침이다.
나윤옥 고창군 세계유산과장은 "꼬마물떼새는 작은 환경 변화에도 영향을 받는 민감종"이라며 "방문객들이 일정 거리 유지 등 보호 수칙 준수에 동참해 달라"고 당부했다.
gojongwin@newspim.com