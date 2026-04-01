NH금융지주 "머니무브 자본시장 대응, 핵심은 속도와 실행"

이찬우 회장 "자회사 경계 허물어 고객 생애 전반 책임져야"
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 지난 3월 31일, 이찬우 회장을 비롯한 지주-자회사의 사업전략 및 시너지사업 담당 임직원이 참석한 가운데 2026년 제1차 농협금융 사업전략·시너지추진협의회를 개최했다고 밝혔다.
NH농협금융지주는 협의회를 통해 최근 시장의 대내외 불확실성과 변동성으로 ▲머니무브 등에 대한 자본시장 대응 ▲시니어 사업 및 통합 브랜드 'NH올원더풀' 고도화 ▲초고령사회 이슈인 '치매금융' 추진 ▲그룹 시너지 핵심사업 등 농협금융의 미래 경쟁력 확보를 위한 전략방향을 점검·조정하기 위해 열띤 토의를 했다.
NH농협금융지주는 ETF 시장 확대 등 자본시장 중심으로 자금이 이동하는 흐름에 대응하여 은행·증권·자산운용 간 협업을 통한 상품 경쟁력 강화 및 공동 마케팅을 추진하는 한편, 외국인 투자(FDI) 유치 등 수익 다변화 전략도 함께 논의했다.
아울러, 시니어 사업과 관련해 금융과 비금융을 결합한 통합 솔루션 제공을 목표로 ▲상품·서비스 라인업 확대 ▲전용 플랫폼 구축 ▲특화 채널 운영 등을 추진하고, 계열사 간 협업을 기반으로 'One-Firm' 추진 체계를 한층 강화할 계획이다.
또한, 농협금융은 치매금융을 단순한 상품이 아닌 고객 자산 보호와 금융사고 예방을 아우르는 '미래 전략자산'으로 정의하고, 시범사업과 표준모델을 조기에 구축해 전국 영업망을 통해 확산하는 등 시장 선도에 나서기로 했다.
NH농협금융은 이와 함께 지역별 시너지협의체, 매칭점포, 현장지원단 등 현장 중심 협업체계를 통해 전략과제의 실행력을 높이고, 그룹 차원의 시너지 창출을 가속화해 나갈 방침이다.
이날 협의회에 앞서 이찬우 회장은 NH투자증권의 종합투자계좌(IMA) 1호 상품에 가입하며, 생산적 금융 확대 및 자본시장 경쟁력 강화를 위한 그룹 차원의 전략적 추진 의지를 밝혔다.
이찬우 회장은 "앞으로의 금융은 대내외 불확실성과 구조적 변화 속에 단순 중개를 넘어, 자본시장 활성화 선도와 사회적 책임 강화를 통한 국가의 지속가능한 성장을 견인하는 역할로 재정의해야 한다"라며 "자회사 간 경계를 허무는 강력한 시너지를 기반으로 고객의 생애 전반을 책임지는 금융 생태계를 구축하고, 농협금융만의 차별화된 경쟁력을 반드시 만들어 나가자"고 당부했다.
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