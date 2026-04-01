신한투자증권, 리서치본부 기업분석부 확대 재편

코스닥 포함 커버리지 400개로 확대 목표
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 리서치본부 내 기업분석부를 기업분석1부와 기업분석2부로 나눠 조직을 확대개편했다.
1일 신한투자증권은 생산적 금융 지원을 위한 리서치본부 조직 확대개편을 실시했다고 밝혔다. 기존 단일 부서로 운영되던 기업분석부를 기업분석1부와 기업분석2부로 재편한 것이 골자다.
기업분석1부에는 혁신성장팀을 신설해 생산적 금융 및 혁신성장 기업 커버리지 확대, 해외기업 분석 강화 등을 전담하게 했다. 혁신성장팀은 코스닥 벤처, 시가총액 2000억원 이하의 기업성장집합투자기구(BDC) 투자 대상 기업, 비상장 유망 기업 분석을 수행할 예정이다. 분석 역량 강화를 위해 2~3차 애널리스트를 집중 배치하고 외부 충원도 병행하고 있다.
커버리지 종목 수는 코스닥(목표주가 미제시 종목 포함)까지 아울러 400개로 늘릴 계획이다.
리서치본부는 생산적 금융 관련 콘텐츠도 확대하고 있다. 지난 16일에는 한국 주요 성장 산업의 글로벌 경쟁력을 분석한 블루북을 발간했으며 한국형 BDC를 소개하는 'ABC 시리즈' 리포트도 주기적으로 내고 있다.
이병화 신한투자증권 리서치본부 기업분석1부서장은 "기존 코스닥 기업들의 커버리지를 확대하고 양과 질 모두를 충족하는 보고서를 발간할 것"이라고 말했다.
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