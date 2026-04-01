【崔宪圭专栏】中东战火下的中国A股：能源自给与AI产业构成"避风港"

纽斯频通讯社首尔4月1日电（记者 崔宪圭）持续一个月的美国、以色列与伊朗之间的战争导致亚洲各国股市大幅调整。在西方阵营国家中，尤其是韩国和日本股市对动荡的中东局势反应敏感。

作为人民币资产代表的A股也或多或少受到影响。美以对伊采取军事行动后，上证指数连续四周下跌。上周A股市场波动明显，23日暴跌逾3%，战争初期曾接近4200点的指数一度退守至3810点区间。

不过，与韩日等亚洲主要国家市场相比，中国A股的跌幅相对较小，波动性也较为有限，整体受影响程度较低。同时，指数的防御能力和恢复能力也与其他主要国家股市呈现不同趋势。

中东战事一个月间，上证指数跌幅控制在6%左右。31日上午，当韩国和日本股市大幅下跌时，上证指数仍保持0.4%的微涨。

对于地缘政治危机下中国A股展现出的强劲防御力和恢复力，高盛、瑞银等全球投资机构认为原因在于中国较高的能源自给率和AI竞争力，并建议扩大A股配置比重。

实际上，比较韩、中、日三国的能源自给率，韩国为19%，日本为12%，而中国包括本国生产的30%原油在内，能源自给率高达85%。

全球投资机构和中国本地机构对中国经济和股市在"石油冲击"中保持韧性的原因提出多种分析。高盛认为中国在能源利用结构方面处于有利位置。中国整体能源消费中，原油和液化天然气占比约28%，为全球最低水平。而核电、风电、太阳能等可再生能源发电比重已从10年前的26%扩大至目前的40%，被认为成功实现了能源结构转型。

此外，中国石油储量约12亿桶，即使在进口完全中断的极端情况下，也能维持110天以上。更重要的是，中国股市收益率与布伦特原油价格关联度较低，短期油价暴涨对A股影响有限。

中国股市在地缘政治风险下表现稳健的另一原因在于，开放度较低导致与全球资本市场联动性较弱。外资持股比例仅为3%，即使外资流出，对市场冲击有限。多家全球投资机构认为，中国A股与标普500指数相关性仅为0.2至0.3，在分散投资组合风险方面，中国A股也是核心资产之一。

【插图=AI生成】

以人工智能（AI）科技股为核心的中国股市内在投资价值本身也使A股成为具吸引力的投资资产。据悉，尽管中东局势动荡，中国投资者间以这些科技股构成的特定基金产品交易量正在增加。

以AI为核心的科技股正成为中国股市最受关注的热门投资资产。摩根士丹利和高盛认为，中国AI模型"DeepSeek"的出现是中国AI产业的划时代转折点。投资机构预测，A股市场优质企业的盈利改善和企业价值提升速度将加快。

中国股市投资专家认为，中东动荡局势持续一个月，曾撼动中国经济和A股市场的冲击已基本释放，未来即使再起波澜，其波及范围和深度也将有限。

虽然战争不确定性可能导致股市持续低迷，但投资专家仍看好与AI算力、云计算、半导体供应链等政策支持与全球需求相结合的板块。有观测认为，中东战争风险越大，人民币资产对全球投资者的吸引力反而可能提升。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社