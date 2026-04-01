부산시, '중소조선 함정 유지·보수·정비 글로벌 경쟁력 강화지원' 공모 선정

MRO 역량 강화 사업 5년간 추진

200건 규모 중소조선업체 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 산업통상자원부의 '중소조선 함정 유지·보수·정비(MRO) 글로벌 경쟁력 강화지원' 공모사업에 최종 선정돼 국비 250억 원을 확보했다고 1일 밝혔다.

시는 올해부터 5년간 지역 중소조선사와 기자재 업체의 MRO 역량 강화사업을 본격 추진한다.

부산시가 산업통상부 중소조선 함정 유지·보수·정비(MRO) 글로벌 경쟁력 강화지원 공모 사업에 최종 선정됐다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 사업은 부산을 비롯한 부·울·경과 전남이 공동으로 추진하며, 중소조선연구원이 주관한다. 부산테크노파크, 경남·울산테크노파크, 한국조선해양기자재공업협동조합 등이 참여해 지역 협력체계를 구축한다.

시는 이번 사업을 통해 글로벌 함정 MRO 시장 진출 기반을 마련하고 국내 중소조선산업의 지속 가능한 성장동력을 확보한다는 구상이다.

미국의 'MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)' 정책과 동북아 MRO 공급망 재편에 대응해 부산 조선산업을 고부가가치 방위산업으로 확대할 계획이다.

기업지원 부문에서는 총 200건 규모의 지원이 추진된다. MRO 전용 야드시설 임차, 미국 함정 정비자격 인증(MSRA·ABR) 획득, 한·미 공급망 공동 기술지원 등을 패키지형으로 제공해 중소조선업체의 실질적 시장 진입을 돕는다. 현장형 전문인력 2,000명을 양성해 인력난 해소와 일자리 선순환 구조를 조성할 방침이다.

부산은 HJ중공업, 대선조선 등 주요 조선소와 수리조선소, 국내 조선기자재 업체의 절반 이상이 밀집한 산업 거점이다. 시는 이러한 조선 생태계를 기반으로 생산유발 1,099억 원, 부가가치 유발 327억 원, 고용유발 321명의 경제효과를 기대하고 있다.

시는 올해 신설된 방위산업TF를 중심으로 함정 MRO를 비롯한 지역 특화 방위산업 발굴과 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.

박형준 시장은 "이번 공모 선정은 지역 조선업계에 활력을 불어넣을 모멘텀"이라며 "부산 조선산업이 글로벌 방산 공급망과 연계해 신성장 동력을 확보하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com