김민석 총리 "마약류 특별단속 강화…현장 대응 전면 재점검" 지시

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 다음 달 1일 법무부 국정집중점검회의를 앞두고 마약류 범죄의 심각성을 전 내각에 재차 강조했다.
김 총리는 31일 "수사·단속기관은 진행 중인 상반기 마약류 특별단속을 강화해 유흥가·온라인 등 현장에서 마약류를 찾아볼 수 없도록 철저히 단속하고, 각 부처는 현장의 마약류 대응체계를 전면 재점검하라"고 밝혔다.
김 총리는 국무조정실에 마약류 대응 관계장관회의 개최도 지시했다. 마약류 정책 대응체계를 김 총리가 직접 점검한다는 취지다.
김 총리는 "마약류 범죄는 국민의 안전과 일상을 위협하고, 청년들의 미래를 갉아먹는 중대한 사회문제"라며 "빈 주사기가 사고 차량에서 발견되는 현상이나, 클럽에 각성제 껍질이 나뒹군다는 보도를 전 부처가 엄중히 받아들이기 바란다"고 했다.
국조실은 그간 마약류 대응 정책 현장을 직접 방문해 현장의 의견을 수렴했다. 다음 달에는 마약류 안전관리 현장토론회와 마약류 대응 관계장관회의를 개최할 계획이다.
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