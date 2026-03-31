인천 강화도 민통선 출입 대면 신고 없애…박용철 군수 "체계 개선·주민 불편 해소"

인천 강화도 내 민간인출입통제 검문소 [사진=인천시 강화군]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =앞으로 인천 강화도 내 민간인출입통제선 이북지역(민북지역) 출입시 검문소에서 직접 신분 확인을 받지 않고 통과할 수 있게 된다.

지난 1953년 6·25 전쟁 휴전이후 접경지역인 강화도 내 민북지역을 오가기 위해서는 검문소에서 본인이 직접 신고를 해야만 출입이 가능했다.

박용철 인천 강화군수는 31일 해병대 제2사단과 민북지역 출입 통제 체계를 개선하기 위한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

이날 강화군과 해병대 2사단은 민북지역 검문소에서 이뤄지던 대면 검문을 단계적으로 없애고 폐쇄회로(CC)TV 등을 이용한 비대면 관찰 체계로 전환하는 방안에 합의했다.

앞으로 대면 검문은 순차적으로 폐지되며 비대면 관찰 체계로 전환된다. 다만 일몰 이후에는 지금처럼 대면 검문 방식이 유지된다.

비대면 관찰체계 전환을 위해 강화도 내 연미정과 철산리, 교산리, 교동대교 등 검문소 4곳에는 CCTV 30∼40대가 설치될 예정이다.

박 군수는 올해 추경을 통해 검문 체계 전환에 필요한 사업비 7억원을 확보한 상태라고 설명했다.

그 동안 주민들은 민북지역 검문소 대면 검문으로 출퇴근과 생업 등 일상 전반에 제약을 받았으며 외지 방문객도 접근성이 제한돼 관광·지역경제 활성화에 걸림돌이 됐다.

강화군은 CCTV 도입으로 대면 검문이 사라지면 이동 편의성이 크게 향상되고 군 당국의 경계 작전 효율성도 강화될 것으로 기대하고 있다.

강화군은 다음 달부터 본격적인 CCTV 설치 공사에 착수해 상반기 안으로 사업을 완료할 계획이다.

박 군수는 "정부에 제도 개선을 건의하고 해병대와 협의를 통해 민북지역 출입 체계를 개선할 수 있게 됐다"면서 "오랜 기간 이어진 주민과 관광객들의 불편이 해소될 것이다"고 말했다.

hjk01@newspim.com