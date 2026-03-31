하이브인디아, 대형 오디션 개최…첫 주자는 '걸그룹'

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브인디아(HYBE INDIA)가 글로벌 걸그룹 오디션을 개최한다.

하이브인디아는 31일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 걸그룹 오디션 개최 소식을 알렸다. 대형 오디션을 통해 잠재력이 큰 원석을 발굴·육성해 인도에서 세계로 뻗어나갈 첫 주자로 '글로벌 걸그룹'을 데뷔시킨다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브인디아가 걸그룹 오디션을 개최한다. [사진=하이브인디아] 2026.03.31 alice09@newspim.com

이우창 하이브인디아 CEO는 "인도에는 재능과 열정을 지닌 인재들이 많지만 글로벌 무대로 나아갈 수 있는 일관된 경로가 부족했다"라며 "하이브인디아는 체계적인 T&D(트레이닝&디벨롭먼트·Training & Development) 시스템을 현지에 맞게 구축했다. 이번 오디션은 인도 젊은이들에게 새로운 기회의 출발점이 될 것"이라고 말했다.

현지 엔터테인먼트업계는 물론 글로벌 주요 기업·브랜드들이 주목하고 있다. 삼성, H&M, 농심, 쇼퍼스 스톱 등 다양한 브랜드가 하이브인디아의 걸그룹 오디션 프로젝트에 함께한다.

또한 스냅챗과 북마이쇼는 각각 미디어 파트너와 티켓팅 파트너로 참여한다.

하이브인디아는 방시혁 의장이 주도하고 있는 하이브의 '멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, Multi-genre)' 전략에 따라 지난해 6월 설립됐다.

음악·플랫폼·지식재산권(IP) 전반에 걸친 하이브의 역량을 바탕으로 다양한 프로젝트를 추진할 계획이다. 이를 통해 남아시아 문화 허브로 자리매김하는 한편, 장기적으로는 'K팝 방법론'의 글로벌 확산과 하이브 IP 다각화에도 힘을 보탤 전망이다.

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