우범기 전주시장 예비후보 "전주천·삼천 명품하천 조성·편의시설 확충"

공중화장실 확대·하천 이용환경 개선 추진

세월교·징검다리 정비·안전관리 체계 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 전주천과 삼천을 시민 친화형 명품하천으로 조성하기 위한 생활밀착형 공약을 제시했다.

우 예비후보는 전주천·삼천을 단순한 하천을 넘어 문화·소통·힐링 공간으로 발전시키기 위해 공중화장실 확충과 시설 정비를 핵심으로 하는 생활공약 4호를 31일 발표했다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 캠프]2026.03.31 lbs0964@newspim.com

우선 시민 불편이 큰 공중·개방화장실을 대폭 확대한다는 계획이다. e편한세상 인근과 추천대교 주변 설치를 차질 없이 추진하고, 도토리골과 어은교 일대(전주천), 삼천교 인근, 금학천 주변 등 총 6곳에 추가 설치를 추진한다.

또 전주시의회와 시민사회단체 의견을 반영해 추가 확충 여부를 지속 검토하고, 설치된 화장실은 24시간 개방과 정기 청소를 통해 쾌적한 이용 환경을 유지할 방침이다. 아울러 관련 부서와 주민센터 협력을 통한 관리체계도 구축한다.

하천 안전성 강화에도 나선다. 전주천·삼천 내 세월교와 징검다리 등 44개 시설물에 대한 전면 점검과 정비를 실시하고, 위험 요소 발견 시 특별교부세 확보를 통해 개선사업을 병행할 계획이다.

이와 함께 공중화장실 등 편의시설 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 안내 체계를 마련해 이용 편의성을 높일 예정이다.

우 예비후보는 "전주천과 삼천을 시민들이 안전하고 불편 없이 이용할 수 있도록 하겠다"며 "장기적으로 경쟁력 있는 명품하천으로 조성해 시민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.

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