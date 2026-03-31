천호성 전북교육감 예비후보 "전북교육재단 설립·교육비 경감"

지속가능 교육복지 안전망 구축 방안

아동·청소년 교육수당 지급 체계 도입

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 교육비 부담 완화와 교육격차 해소를 핵심으로 한 공약을 내놓았다.

31일 천 예비후보에 따르면 교육 공공성 강화를 최우선 과제로 제시하고 모든 가정이 체감할 수 있는 교육비 절감 대책을 추진하겠다고 밝혔다. 부모의 경제력과 지역 여건이 교육 기회를 좌우하는 구조를 개선하겠다는 취지다.

천호성 전북교육감예비후보[사진=천호성 캠프]12026.03.31 lbs0964@newspim.com

핵심 공약은 '전북교육재단' 설립이다. 장학과 교육복지 기능을 통합해 지속 가능한 지원 체계를 구축하고 성장 단계별 '아동·청소년 교육기본수당'을 지급하는 방안이 포함됐다.

입학부터 진로 선택까지 필요한 비용을 공공이 분담해 교육 기회의 형평성을 확보하겠다는 구상이다.

구체적으로는 학부모 부담이 큰 항목에 대한 지원 확대가 추진된다. 아동·청소년 버스비와 통학 셔틀버스비 무상화를 비롯해 참고서 구입비, 현장체험학습비, 교복비 지원을 넓혀 실질적 무상교육 실현에 나선다는 계획이다.

또 '온동네 초등 돌봄 100% 책임운영제'를 통해 방과 후 돌봄 공백 해소에도 힘을 싣는다. 맞벌이 가정의 돌봄 부담을 줄이기 위해 지자체와 협력하는 촘촘한 지원 체계를 구축한다는 방침이다.

이와 함께 교육을 지역 발전 전략과 연계하는 방안도 제시했다. 지자체·대학·교육청 협력을 기반으로 '지역학생 지역대학 진학 시 입학등록금 지원'을 추진해 지역 인재의 정착과 순환 구조를 강화하겠다는 구상이다.

천 예비후보는 "교육은 가장 공정한 출발선이어야 한다"며 "환경과 지역 차이가 아이들의 미래를 좌우하지 않도록 전북 교육의 공공성을 강화하겠다"고 말했다.

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