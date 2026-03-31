의왕시 '의왕 미래교육센터' 착공...473억 투입·교육혁신 거점

김성제 시장 "청소년과 시민이 함께 성장하는 열린 교육 플랫폼이 될 것"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 미래 인재 양성과 평생학습 기반 강화를 위한 핵심 인프라인 '의왕 미래교육센터' 건립 착공식을 31일 내손동 729번지 일원(건립 예정 부지)에서 개최하고 본격적인 사업 추진에 들어갔다.

의왕 미래교육센터 착공식. [사진=의왕시]

시에 따르면 이날 착공식에는 김성제 의왕시장과 김학기 의왕시의회 의장, 정숙경 군포의왕교육지원청 교육장, 도의원, 시의원, 유관기관장, 사회단체장, 시민 등 300여 명이 참석해 미래교육센터 건립 출발을 함께 축하하고 성공적인 추진을 기원했다.

'의왕 미래교육센터'는 내손동 729번지 일원에 연면적 8594㎡, 지하 2층~지상 4층 규모로 조성되며 총사업비 473억 원이 투입된다. 사업은 부지정리 공사를 시작으로 약 24개월간 진행되며 2028년 상반기 준공을 목표로 추진된다.

의왕 미래교육센터 착공식. [사진=의왕시]

센터에는 ▲진로체험관▲AR·VR 체험관▲e-스포츠실 ▲드론 체험장▲로봇 교육실▲웹드로잉실 등의 다양한 첨단 교육시설이 들어서며 시는 새롭게 조성되는 미래교육센터를 교육혁신의 거점으로 삼아 청소년의 미래 핵심 역량을 강화해 나갈 계획이다.

또한 현재 활발하게 운영되고 있는 진로진학상담센터와 수학클리닉센터와 연계해 맞춤형 학습 지원과 전문 교육 콘텐츠도 제공한다는 구상이다.

의왕 미래교육센터 착공식. [사진=의왕시]

이와 함께, 북카페, 교육형 대강당, 소강당, 다목적 강의실 등을 조성해 교육과 문화를 연계한 복합 교육 환경을 구축하고, 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 열린 교육 공간으로 미래교육센터를 운영할 방침이다.

김성제 시장은 "의왕 미래교육센터는 급변하는 교육 환경에 대응하고 청소년과 시민이 함께 성장하는 열린 교육 플랫폼이 될 것"이라며 "차질 없는 시설 구축과 함께 수준 높은 교육 콘텐츠 마련에도 만전을 기해 의왕시의 교육 경쟁력을 한층 높이겠다"고 밝혔다.

의왕 미래교육센터 착공식. [사진=의왕시]

1141world@newspim.com