케이피한석화학, ICPI WEEK 2026서 '랩매니저' 최초 공개

AI 기반 재고·안전·구매 통합관리…제약업계 중심 빠른 확산

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케미칼 전문기업 케이피한석화학은 오는 4월 3일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 'KOREA PACK / ICPI WEEK 2026'에 참가해 연구소 통합관리 솔루션 '랩매니저(LAB MANAGER)'를 최초 공개한다고 31일 밝혔다.

케이피한석화학은 국내 아스팔트 방수시트 제조 1위 기업 한국석유공업의 종속회사로, 1994년 설립된 케미칼 전문 기업이다. 화학 유통을 중심으로 축적한 노하우와 물류 운영 역량을 기반으로 최근 연구소 운영 효율화를 위한 솔루션 비즈니스를 본격 확대하고 있다.

회사 측에 따르면 이번에 선보이는 '랩매니저'는 연구실 내 재고관리, 안전관리, 구매관리 등 분산된 업무를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 솔루션이다. 연구 현장에서 반복적으로 발생하는 재고 파악의 어려움, 복잡한 안전 규제 대응, 비효율적인 구매 절차 등의 문제를 동시에 개선하는 데 초점을 맞췄다.

케이피한석화학 전시부스. [사진=케이피한석화학]

특히 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 자동화 기능이 강점이다. 수기 입력 없이 연구 물품을 자동으로 등록하는 AI 기반 재고 자동 등록 기능과 실시간 재고 관리 기능을 통해 정확한 재고 현황 파악과 중복 구매 방지를 지원한다. 또한 재고 등록 시 물질안전보건자료(MSDS)를 자동으로 연동하고 법정 서식을 자동으로 생성함으로써 연구자의 행정 부담을 줄이고 규제 준수 수준을 높일 수 있도록 했다.

아울러 플랫폼 내에서 연구 물품을 직접 구매할 수 있는 통합 구매 시스템과 구매 즉시 재고에 반영되는 자동 연동 기능을 통해 '구매-입고-사용-폐기' 전 과정을 하나의 시스템에서 관리할 수 있다.

'랩매니저'는 지난해 하반기 공식 론칭했으며, 현재 제약업계를 중심으로 도입이 빠르게 확대되고 있다. 전체 고객사 중 약 40% 이상이 제약업계로 구성돼 있으며, 다수 제약사와의 계약도 진행 중이다. 회사 측은 이를 통해 초기 시장에서 제품 경쟁력을 입증하고 연구소 통합관리 솔루션 시장에서 입지를 빠르게 확대해 나간다는 전략이다.

케이피한석화학 관계자는 "랩매니저는 연구소의 재고, 안전, 구매를 하나로 연결하는 통합 솔루션"이라며 "연구는 더 깊게, 관리는 더 쉽게 할 수 있는 환경을 제공하는 것이 목표"라고 밝혔다. 이어 "이번 전시회를 통해 다양한 산업군의 연구개발 관계자들에게 효율적이고 안전한 연구 환경 구축 방안을 제시할 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com