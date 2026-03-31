창원시, 여름철 집중호우 대응체계 전면 점검

5대 분야별 선제적 대응책 마련

행정력 총동원 안전사고 최소화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 여름철 집중호우에 대비해 재해 취약시설 복구 현황과 분야별 예방대책을 전면 점검했다.

시는 장금용 시장 권한대행 주재로 안전 관련 사업 부서장들과 함께 '집중호우 예방대책 보고회'를 열고 피해 시설 복구현황 및 재해 예방 사업 추진현황을 점검했다고 31일 밝혔다.

장금용 창원시장 권한대행(오른쪽)이 31일 시청에서 안전 관련 사업 부서장들과 함께 '집중호우 예방대책 보고회'를 주재하고 있다.[사진=창원시] 2026.03.31

2024~2025년 집중호우로 피해를 입은 공공시설물 145건 가운데 143건(99%)의 복구를 완료했다. 나머지 2건은 올해 우수기 전 마무리할 계획이다.

시는 이상기후에 대비해 ▲하천범람 ▲도심침수 ▲토사유출▲기반시설▲대피체계 등 5대 분야별로 선제적 대응책을 마련했다. 관내 19개 배수펌프장과 지방·소하천의 정기 정비, 자연재해위험개선지구 정비, 우수저류시설 설치 등을 진행하고 15만여 개 빗물받이 관리로 도심침수 위험을 줄이기로 했다.

급경사지 정비와 산사태 예방사업을 추진해 토사유출 피해를 차단하고 지하차도 안전시설 확충으로 기반시설 안전을 강화한다. 아울러 주민대피체계를 활용해 긴급상황 발생 시 신속한 대피를 유도할 방침이다.

장 권한대행은 "시민의 안전과 일상을 지키는 것은 행정의 최우선 과제"라며 "다가오는 우기에도 가용 행정력을 총동원해 빈틈없는 대비태세를 유지하겠다"고 말했다.

시는 이번 점검 결과를 반영해 강화된 집중호우 관리체계를 운영하고 여름철 재난·안전사고 최소화에 행정 역량을 집중할 계획이다.

news2349@newspim.com