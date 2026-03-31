'대전 공장 화재' 대전시, 마음톡톡버스 내달 확대 운영

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 대덕구 화재 간접 피해 대상자에 대한 지원 필요성이 커짐에 따라 '마음톡톡버스' 운영을 다음달 한 달간 확대 운영한다고 31일 밝혔다.
이번 조치는 화재로 인한 스트레스와 불안을 겪고 있는 인근 공업단지 내 간접 피해자들의 심리적 안정을 지원하기 위해 추진됐다. 심리지원을 신청한 사업장을 대상으로 '마음톡톡버스'가 방문해 정신건강 전문요원이 정신건강 상담 서비스를 제공할 예정이다.
심리지원이 필요한 사업장에서는 대전광역정신건강복지센터를 통해 신청할 수 있다.
최동규 대전시 체육건강국장은 "시민들의 요구를 반영해 심리지원 서비스를 확대 운영하게 되었다"며 "도움이 필요한 분들이 충분한 지원을 받을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 화재 피해로 인한 심리지원이 필요한 경우 보건소 기초정신건강복지센터를 통해 지속적인 상담 서비스를 제공받을 수 있으며, 정신건강위기상담전화를 통해 24시간 상담도 가능하다.
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