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李 "긴급재정명령도 활용"…중동發 수급불안에 33년만 비상카드 꺼냈다

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긴급명령, 현재까지 총 16번 발동…14번이 이승만 정부 때 활용
가장 최근 사례 1993년 김영삼 정부 '금융실명제'…33년간 잠자

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 이재명 대통령이 중동 전쟁에 따른 에너지·원자재 수급 불안에 대응해 헌법상 긴급재정명령 활용 가능성을 언급하며 경제 대응 수위를 최고 단계로 끌어올렸다.

전쟁이나 금융위기 등 국가적 비상 상황에서만 제한적으로 사용된 권한을 거론했다는 점에서 정부가 사실상 '비상 경제 대응'에 들어갔다는 해석이 나온다.

이재명 대통령은 31일 청와대에서 주재한 국무회의에서 "관행에 얽매이지 말고, 우리가 가진 권한과 역량을 최대치로 발휘해야 한다"며 "필요하면 헌법이 정한 긴급재정명령을 활용할 수도 있을 것"이라고 밝혔다.

긴급명령은 '헌법 제76조'에 규정된 대통령 고유 권한이다. 평상시의 헌법상의 기본원칙에 대한 중대한 예외사항으로서 국민의 기본권을 법률에 의하지 않고 명령으로써 제한할 수 있는 법률적 효력을 가진다.

실제 발동 사례는 대부분 국가 존립이 흔들리는 시기에 집중됐다. 긴급명령 1호는 1950년 한국전쟁 발발 직후 공포된 '식량 배급에 관한 특별조치령'으로, 전쟁 직후 식량 수급 조절을 위해 발동됐다.

당시 이승만 정부는 총 14차례 긴급명령을 활용해 식량 배급을 국가가 직접 통제하고, 금융기관 예금 인출을 제한해 통화팽창을 억제했으며 물가 조절과 물자 수급을 중앙에서 관리했다. 또 금·은 등 귀금속 거래를 금지하고, 군수품 조달과 철도 물자 수송을 국가가 일괄 통제했다. 시장 기능을 사실상 국가가 대체한 셈이다.

1972년에는 박정희 정부가 '경제의 안정과 성장에 관한 긴급명령', 이른바 '8·3 조치'를 발동했다. 당시 기업들은 고금리 사채에 의존하며 재무구조가 악화된 상태였고, 정부는 사채 상환을 중단시키고 이를 장기 저리 대출로 전환했다. 기업은 사채 규모를 신고하고 금융기관은 특별채권을 발행해 자금을 공급했다.

이 조치로 약 3500억원 규모의 사채가 동결되고 정책 자금이 투입되며 기업 연쇄 도산을 막았다. 다만 사채를 보유한 개인 자산가의 재산권 침해와 물가 상승 부담 등 부작용도 발생했다.

가장 최근 사례는 1993년 8월 12일 김영삼 정부가 발동한 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 긴급명령', 즉 '금융실명제'다. 정부는 긴급명령을 통해 모든 금융거래를 실명으로 전환하고 차명계좌를 금지했다. 시행 다음 날부터 신분증 없이는 계좌 개설이나 거래가 불가능해질 정도로 강력하게 적용됐다.

이 조치는 지하경제를 양성화하고 세원 확보 효과를 높였지만, 금융시장 충격을 최소화하기 위해 긴급명령 형태로 전격 시행됐다. 이후 관련 내용은 법률로 정비됐다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 26일 서울 종로구 청와대에성 열린 제2차 비상경제점검 회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.03.27 photo@newspim.com

이처럼 긴급명령은 가격 통제, 자금 이동 제한, 거래 금지 등 시장에 직접 개입하는 방식으로 작동해 왔다. 전쟁, 금융위기, 구조개혁 등 극단적 상황에서만 사용된 '최후의 정책 수단'이라는 점에서 이재명 대통령의 긴급재정명령 언급은 경제 상황을 비상 단계로 인식하고 있음을 보여준다.

실제로 경제협력개발기구(OECD)는 중동 전쟁을 세계 경제 성장률의 하방 위험 요인으로 보고 주요국 성장률 전망치를 하향 조정했다. 중동 전쟁 장기화로 국제유가가 2분기 배럴당 135달러까지 상승할 수 있다는 경고가 나오면서 위기 인식도 커지고 있다.

이에 정부는 정유사 공급가격 상한을 두는 '석유 최고가격제'와 '나프타 수출 금지'를 시행하고 있다. 높은 에너지 수입 의존 구조를 고려하면 가격 통제와 수급 개입을 한층 강화해야 한다는 필요성도 제기된다.

plum@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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