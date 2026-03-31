수도권 GTX-B 운영 본사 인천 송도에 건립…종합관제실· 상황실 등 설치

인천 송도국제도시에 건립될 GTX-B 본사 조감도 [조감도=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도~경기 마석을 잇는 수도권 광역급행철도(GTX) B노선의 관제실 등이 설치될 운영 본사가 송도국제도시에 자리잡는다.

인천시는 GTX-B노선의 운영을 담당할 본사(법인운영사무소)가 송도국제도시 인천대입구역 인근에 건립된다고 31일 밝혔다.

GTX-B 본사에는 업무시설과 열차 운행을 총괄하는 종합관제실과 상황실 등 철도 운영 핵심 시설이 들어선다.

본사는 민간사업시행자가 건립한 뒤 국가에 기부채납하고 이후 40년간 위탁 운영을 맡는다.

인천시는 2024년 8월부터 GTX-B 본사 유치에 나서 최근 국토교통부와 부지 선정에 최종 합의했다.

본사가 들어설 부지는 송도 지식정보산업단지 내 5400㎡ 규모의 미매각 용지로 시가 도시계획시설(철도)로 결정해 국토부에 매각하게 된다.

GTX-B 본사에는 상주인력 200명을 포함해 최대 400명가량이 근무할 것으로 예상되며 건설 단계에서 500억원 생산 유발 효과와 운영이 시작되면 연간 79억원의 지역 소비 효과가 있을 것으로 예상된다.

GTX-B는 인천대입구역∼서울역∼남양주 마석 82.8㎞ 구간에 건설되며 2031년 개통 예정이다.

유정복 인천시장은 "GTX-B 본사는 철도 운영의 핵심 시설로 도시의 상징성과 경제적 파급효과가 큰 시설이다"며 "GTX-B 개통에 문제가 없도록 필요한 부분을 지원하고 관리하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com