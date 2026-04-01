솔라라이트, 경북형 K-IVY 사업 일환 이차전지 재활용 교육 실시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 솔라라이트는 산업통상자원부가 지정한 '경북형 K-IVY 프로젝트 REGO 인력양성사업'의 일환으로 이차전지 재활용·재사용 기술 교육이 2026년 3월 30일 현장에서 진행됐다고 밝혔다.
경북형 K-IVY 프로젝트는 지역대학 특성화 강화 사업으로, 산업 성장과 인력 양성을 연계해 지역·기업·대학 간 협력을 기반으로 한 에너지 산업 생태계 구축을 목표로 한다. 이번 교육은 기술기업, 대학, 공공기관이 협력해 지역 기업 재직자를 대상으로 실무 중심 교육을 제공하는 사례로 추진됐다.
교육은 경일대학교 라이즈(RISE) R-CUBE센터에서 실습 중심으로 진행됐다. 이론 교육에 그치지 않고 산업 현장에서 활용 가능한 기술 습득에 초점을 맞췄다.
교육 과정은 이차전지 리사이클링 분야 기술을 보유한 솔라라이트가 운영을 맡았으며, 사용후 배터리 진단, 분해, 전처리, 재사용 가능성 평가 등 전 주기에 걸친 실습이 포함됐다.
정부는 분산에너지 활성화, 재생에너지 확대, 탄소중립 달성을 위한 수단으로 ESS(에너지저장장치)와 전기차 배터리 재활용 산업을 주요 분야로 보고 있다. 폐배터리 발생량 증가가 예상되면서 재사용 수요와 전력 유연성 확보 필요성이 확대되고 있으며, 관련 산업의 성장 가능성이 제기된다.
솔라라이트는 태양광 및 ESS 운영·유지관리(O&M)와 사용후 리튬이온배터리 전처리 및 재사용 기술을 중심으로 사업을 추진하고 있다. 자회사 태양광유지보수(SOLARAS)를 통해 발전소 유지관리 역량을 확보했으며, 배터리 기반 에너지 순환경제 분야로 사업을 확대하고 있다. ESS 운영 경험과 배터리 상태 진단 데이터를 기반으로 수명 예측, 운영 최적화, 안전성 관리 기술을 결합한 통합 솔루션을 제공하고 있다.
솔라라이트 관계자는 "배터리 재사용 기술은 전력 시스템 효율화에 중요한 역할을 한다"며 "현장 중심 교육을 통해 산업 인프라 구축에 기여할 것"이라고 밝혔다.
경일대학교 R-CUBE센터 관계자는 "이차전지 재활용·재사용 기술은 지역 신산업 및 첨단산업 기반으로 성장 가능성이 크다"며 "현장 실습 중심 교육을 통해 즉시 투입 가능한 인력 양성을 추진하고 있다"고 밝혔다.
한편, 사용후 배터리 재활용 산업은 전기차 보급 확대에 따라 폐배터리 발생량 증가가 예상되면서, 재사용 및 재활용 기술 확보가 중요해지고 있는 분야로 평가된다. 이번 교육은 현장 투입이 가능한 인력 양성과 지역 기반 배터리 순환경제 생태계 구축에 기여할 것으로 예상된다.
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