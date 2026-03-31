[프로야구] KT 위즈 홈 개막전 행사 진행...'수원 방문의 해' 기념

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 KT 위즈는 오는 4월 3일 수원 KT위즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 홈 개막전에서 '2026-2027 수원 방문의 해'를 기념해 다채로운 행사를 진행한다.

이번 개막전은 수원특례시와 함께 하는 행사다. 이재준 수원특례시장, 이재식 수원특례시의회 의장 등이 참석한다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KT 위즈 2026시즌 홈 경기 개막 행사 포스터. [사진=KT 위즈] 2026.03.31 football1229@newspim.com

경기 전 수원 방문의 해 기념 영상을 송출하며, 수원화성 창룡문 기놀이 퍼포먼스가 진행된다.

수원어린이합창단 '싱잉 엔젤스'가 애국가를 제창하고, 이재준 수원시장이 축사와 개막 선포를 한다. 이어 KT 광고 모델인 빅히트 뮤직 소속 코르티스의 수원 출신 멤버 건호가 시구를, 제임스가 시타로 나서며 첫 홈 경기 시작을 알린다.

4일에는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 금메달리스트 노도희가 시구를 맡는다. 5일은 K-POP 그룹 투모로우바이투게더의 멤버 태현이 시구를 담당한다.

KT 위즈 관계자는 "구장 내 전 좌석을 전면 교체했으며, 외벽 도색과 인조 잔디 및 펜스 교체를 통해 경기 및 관람 환경을 개선했다"며 "또한, 팀 스토어 RFID 기술 도입, F&B 매장 리모델링, 와야 키즈 카페 조성, AI 기반 콘텐츠 구성 등 새 봄을 맞아 새 단장을 마쳤다"고 덧붙였다.

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